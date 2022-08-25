Acidente em Cachoeiro: carreta tomba e motorista fica preso às ferragens

Uma carreta tombou em um acidente na noite desta quarta-feira (24), na ES 488, a Rodovia do Frade, na altura do bairro Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros informou que o motorista, de 46 anos, ficou preso às ferragens e o resgate durou mais de duas horas.
A Rodovia do Frade é uma via importante de Cachoeiro de Itapemirim, que liga o município à BR 101. O acidente ocorreu às 19h e. com o tombamento, a carreta ficou fora da pista, com a cabine totalmente amassada. Segundo o Corpo de Bombeiros, eles atuaram por mais de duas horas para tirar a vítima das ferragens.
Carreta tomba na Rodovia do Frade, em Cachoeiro
Segundo os Bombeiros, a carreta estava carregada com calcário. O motorista estava consciente durante o resgate, mas com um dos braços, as pernas e o quadril presos entre o volante e o painel da carreta.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) deu apoio à ocorrência e encaminhou o motorista ao Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a unidade, ele segue internado no Pronto Socorro.