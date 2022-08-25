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Duas horas de resgate

Acidente em Cachoeiro: carreta tomba e motorista fica preso às ferragens

Vítima de 46 anos foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros na noite desta quarta-feira (24). Acidente ocorreu na Rodovia do Frade e motorista está internado em um hospital da cidade
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 ago 2022 às 14:04

Publicado em 25 de Agosto de 2022 às 14:04

Carreta tomba em acidente e motorista fica preso às ferragens em Cachoeiro
Carreta tomba em acidente e motorista fica preso às ferragens em Cachoeiro Crédito: Divulgação/ PM
Uma carreta tombou em um acidente na noite desta quarta-feira (24), na ES 488, a Rodovia do Frade, na altura do bairro Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros informou que o motorista, de 46 anos, ficou preso às ferragens e o resgate durou mais de duas horas.
A Rodovia do Frade é uma via importante de Cachoeiro de Itapemirim, que liga o município à BR 101. O acidente ocorreu às 19h e. com o tombamento, a carreta ficou fora da pista, com a cabine totalmente amassada. Segundo o Corpo de Bombeiros, eles atuaram por mais de duas horas para tirar a vítima das ferragens.

Carreta tomba na Rodovia do Frade, em Cachoeiro

Segundo os Bombeiros, a carreta estava carregada com calcário. O motorista estava consciente durante o resgate, mas com um dos braços, as pernas e o quadril presos entre o volante e o painel da carreta.
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) deu apoio à ocorrência e encaminhou o motorista ao Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a unidade, ele segue internado no Pronto Socorro.

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