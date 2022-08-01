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Rodovia do Frade

Criança morre em acidente de carro em rodovia de Cachoeiro

Veículo bateu em um poste e, depois, capotou, na noite deste domingo (31). Vítima foi socorrida para o Hospital Infantil da cidade, mas não resistiu
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

01 ago 2022 às 08:08

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 08:08

Criança de 5 anos morreu em acidente na Rodovia do Frade, em Cachoeiro
Criança de 5 anos morreu em acidente na Rodovia do Frade, em Cachoeiro Crédito: Foto leitor
Uma criança de 5 anos, identificada como Arthur Lirio Mirres, morreu em um acidente na ES 488, conhecida como Rodovia do Frade, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na noite deste domingo (31). O motorista do carro teria perdido o controle do veículo e, em seguida, bateu em um poste e depois capotou. A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.  O veículo, modelo Fiat Uno, tem placas de Feira de Santana, cidade da Bahia.
A repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta Sul, apurou que a criança foi levada para o Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim, mas morreu durante o atendimento médico, e os pais dela ficaram feridos.
De acordo com o registro da Polícia Militar, o motorista do carro, de 28 anos, teria perdido o controle do veículo, um Fiat Uno, ao passar pela entrada do Centro de Detenção Provisória e, ao fazer uma curva para a esquerda, teria estourado o pneu do veículo. Ele perdeu o controle, bateu contra um poste e capotou. No veículo, além do motorista, havia mais seis ocupantes, sendo três menores e quatro adultos. 
Os pais da criança que morreu foram encaminhados ao Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro. Segundo a unidade, o homem segue internado e a mulher foi liberada após receber atendimento médico. Os demais ocupantes do veículo não se feriram.
Sobre o acidente, a Polícia Civil informou que logo após a constatação da morte da criança, a perícia foi acionada para recolher o corpo, que foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação na Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim.

Sepultamento

Segundo familiares, o corpo de Arthur Lirio Mirres foi liberado durante a tarde de segunda. O velório foi realizado na Igreja Batista do bairro União e, nesta terça-feira (2), foi sepultado pela manhã em um cemitério em Cachoeiro de Itapemirim. 

Atualização

02/08/2022 - 12:05
Após publicação desta matéria, a reportagem apurou que a criança foi sepultada nesta terça-feira (2). Já sobre os pais dela, que ficaram feridos, a mãe recebeu atendimento médico e foi liberada e o pai segue internado. O texto foi atualizado.

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