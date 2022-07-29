BR 101 terá interdições em Guarapari para instalação de passarela

Segundo a concessionária, uma operação para içamento de passarela será realizada no km 324, em frente ao Centro Logístico da Autoglass. A previsão é que os serviços sejam finalizados às 16h.
VEJA COMO SERÃO AS INTERDIÇÕES
- 7h - será interditada uma faixa na pista principal (sentido Rio de Janeiro e, depois, no sentido oposto). A via marginal ficará livre
- 10h - haverá interdição total nas pistas central e marginal sentido Rio de Janeiro (duração de cerca de 15 minutos)
- 14h - a pista sentido Vitória será totalmente interditada por cerca de 15 minutos