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Neste sábado (30)

BR 101 terá interdições em Guarapari para instalação de passarela

Interdições começam às 7h, para o içamento de passarela  no km 324 da rodovia, em frente ao Centro Logístico da Autoglass. A previsão é que os serviços sejam finalizados às 16h.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2022 às 17:00

Publicado em 29 de Julho de 2022 às 17:00

A BR 101 vai sofrer interdições neste sábado (30), a partir das 7h, em Guarapari. A informação foi divulgada pela Eco101, responsável pela rodovia.
Segundo a concessionária, uma operação para içamento de passarela será realizada no km 324, em frente ao Centro Logístico da Autoglass. A previsão é que os serviços sejam finalizados às 16h.

VEJA COMO SERÃO AS INTERDIÇÕES

  • 7h - será interditada uma faixa na pista principal (sentido Rio de Janeiro e, depois, no sentido oposto). A via marginal ficará livre 
  • 10h - haverá interdição total nas pistas central e marginal sentido Rio de Janeiro (duração de cerca de 15 minutos)
  • 14h - a pista sentido Vitória será totalmente interditada por cerca de 15 minutos

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