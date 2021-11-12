Carro tomba após motorista perder controle da direção na Rodovia do Frade

Um veículo ficou tombado na Rodovia do Frade, na ES 488, na manhã desta sexta-feira (12), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, após o motorista perder o controle da direção. Romildo Pereira estava sozinho no carro e não se feriu. A pista estava molhada por causa da chuva na região.
Segundo Romildo, o acidente aconteceu às 6h50, quando ele passou em um local que havia água acumulada na pista devido a um desnível no asfalto. Ele acredita que tenha acontecido aquaplanagem, que é quando os pneus do veículo perdem atrito com a pista ao passar por um local molhado.
O trecho onde aconteceu o acidente é conhecido do motorista, que trabalha a cerca de 500 metros de onde o carro ficou tombado. Para sair do carro, Romildo precisou de ajuda de populares. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado, mas não houve necessidade de ajudar o motorista.
O carro foi desvirado horas depois do acidente e o guincho foi acionado. O trânsito não precisou ser interrompido.
Com informações de Thales Rodrigues/TV Gazeta Sul