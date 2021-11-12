Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
ES 488

Carro tomba após motorista perder controle da direção na Rodovia do Frade

Segundo o motorista, acidente aconteceu logo após ele passar em um desnível da pista. Chovia no momento
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

12 nov 2021 às 11:50

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 11:50

Segundo o motorista, chovia no momento do acidente e o acidente aconteceu logo após ele passar em um desnível da pista
Carro fica tombado após motorista perder o controle da direção na Rodovia do Frade Crédito: Thales Rodrigues/TV Gazeta Sul
Um veículo ficou tombado na Rodovia do Frade, na ES 488, na manhã desta sexta-feira (12), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, após o motorista perder o controle da direção. Romildo Pereira estava sozinho no carro e não se feriu. A pista estava molhada por causa da chuva na região.
Segundo Romildo, o acidente aconteceu às 6h50, quando ele passou em um local que havia água acumulada na pista devido a um desnível no asfalto. Ele acredita que tenha acontecido aquaplanagem, que é quando os pneus do veículo perdem atrito com a pista ao passar por um local molhado.
O trecho onde aconteceu o acidente é conhecido do motorista, que trabalha a cerca de 500 metros de onde o carro ficou tombado. Para sair do carro, Romildo precisou de ajuda de populares. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado, mas não houve necessidade de ajudar o motorista.
O carro foi desvirado horas depois do acidente e o guincho foi acionado. O trânsito não precisou ser interrompido.
Com informações de Thales Rodrigues/TV Gazeta Sul

Veja Também

Carro capota em grave acidente e ocupantes saem ilesos em Cariacica

Três vítimas de grave acidente em João Neiva eram da mesma família

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Cachoeiro de Itapemirim ES Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória
Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha
Imagem de destaque
A articulação para fazer sair o novo ramal ferroviário de Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados