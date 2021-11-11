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Tragédia na BR 259

Três vítimas de grave acidente em João Neiva eram da mesma família

Além de Maria Helena Rodrigues e dos filhos Lúcia Helena e Luciano Rodrigues, morreu o motorista de aplicativo Gabriel Santos Batista, que dirigia o carro. A mulher dele está internada
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

11 nov 2021 às 16:25

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 16:25

Quatro mortos em acidente entre carro e carreta na BR 259.

Maria Helena Rodrigues, de 70 anos, e os filhos Lúcia Helena Rodrigues, 50, e Luciano Rodrigues, 46, morreram no grave acidente que matou quatro pessoas na BR 259, em João Neiva, na tarde de quarta-feira (10). A quarta vítima é o motorista de aplicativo Gabriel Santos Batista, de 20 anos, que dirigia o carro. Eles e uma jovem de 22 anos, socorrida com vida, estavam no Toyota Corolla que colidiu de frente com uma carreta. 
Os corpos das quatro vítimas foram levados para o Serviço Médico Legal de Linhares (SML) de Linhares e identificados nesta quinta-feira (11). A mãe de Gabriel, Adélia José dos Santos, esteve no local para liberar o corpo do rapaz e conversou com o repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte.
“Demoraram para me contar o que havia acontecido, então eu desconfiei e perguntei: ‘Foi o meu filho?’. Aí me contaram do acidente e que ele tinha morrido", lamentou Adélia.
Única pessoa entre ocupantes do Toyota Corolla que foi resgatada com vida, a jovem Gleisiane Gregório, de 22 anos, era esposa de Gabriel. Ela permanece internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, e a família do motorista de aplicativo não tem conhecimento sobre o estado de saúde dela.
Gleisiane e Gabriel juntos
Gleisiane foi socorrida com vida e está internada, e Gabriel morreu no local do acidente, na BR 259 Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Outros familiares de Gabriel que também foram até o SML confirmaram para a TV Gazeta que o motorista de aplicativo morava com a esposa em Baixo Guandu, de onde também eram Maria Helena e os filhos Lúcia Helena e Luciano. Os cinco estavam a caminho da Grande Vitória quando o acidente aconteceu.
Devido à colisão, a BR 259 ficou interditada por cerca de sete horas. Oficialmente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) não informou a dinâmica do acidente. À TV Gazeta, testemunhas relataram que Gabriel perdeu o controle do veículo após passar por uma curva e que chovia na hora da batida. Elas disseram que os ocupantes do carro saíram de Baixo Guandu e seguiam para Vitória.

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