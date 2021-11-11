Três vítimas de grave acidente em João Neiva eram da mesma família

Quatro mortos em acidente entre carro e carreta na BR 259.

Os corpos das quatro vítimas foram levados para o Serviço Médico Legal de Linhares (SML) de Linhares e identificados nesta quinta-feira (11). A mãe de Gabriel, Adélia José dos Santos, esteve no local para liberar o corpo do rapaz e conversou com o repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte.

“Demoraram para me contar o que havia acontecido, então eu desconfiei e perguntei: ‘Foi o meu filho?’. Aí me contaram do acidente e que ele tinha morrido", lamentou Adélia.

Única pessoa entre ocupantes do Toyota Corolla que foi resgatada com vida, a jovem Gleisiane Gregório, de 22 anos, era esposa de Gabriel. Ela permanece internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, e a família do motorista de aplicativo não tem conhecimento sobre o estado de saúde dela.

Gleisiane foi socorrida com vida e está internada, e Gabriel morreu no local do acidente, na BR 259 Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Outros familiares de Gabriel que também foram até o SML confirmaram para a TV Gazeta que o motorista de aplicativo morava com a esposa em Baixo Guandu, de onde também eram Maria Helena e os filhos Lúcia Helena e Luciano. Os cinco estavam a caminho da Grande Vitória quando o acidente aconteceu.

Devido à colisão, a BR 259 ficou interditada por cerca de sete horas. Oficialmente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) não informou a dinâmica do acidente. À TV Gazeta, testemunhas relataram que Gabriel perdeu o controle do veículo após passar por uma curva e que chovia na hora da batida. Elas disseram que os ocupantes do carro saíram de Baixo Guandu e seguiam para Vitória.