Motorista vítima de acidente com 4 mortos em João Neiva é identificado

A rodovia ficou interditada por cerca de sete horas. Oficialmente, a PRF não informou a dinâmica do acidente. À TV Gazeta, testemunhas relataram que Gabriel perdeu o controle do veículo após passar por uma curva. Chovia na hora do acidente. Elas disseram que os ocupantes do carro saíram de Baixo Guandu e seguiam para Vitória.