Motorista vítima de acidente com 4 mortos em João Neiva é identificado

O condutor do Toyota Corolla envolvido no grave acidente na BR 259, na localidade de Acioli, em João Neiva, na tarde de quarta-feira (10), foi identificado como o motorista de aplicativo Gabriel Santos Batista, de 20 anos. O corpo do jovem foi levado para o Serviço Médico Legal de Linhares (SML) e, na manhã desta quinta, a mãe dele, Adélia José dos Santos, confirmou que era o filho para a TV Gazeta.
Outras três vítimas do acidente permanecem no SML de Linhares, ainda sem identificação. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma mulher de 22 anos foi resgatada com vida e levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Trata-se de Gleisiane Gregório. Ela é esposa do motorista e permanece internada. A família de Gabriel não tem conhecimento sobre o estado de saúde dela.
Em entrevista concedida na quarta, o Tenente Jeferson Loureiro informou que a mulher estava consciente, mas em estado de choque e que foi preciso cortar a lataria do veículo para retirá-la. Os ocupantes do carro ficaram presos às ferragens, o que exigiu um trabalho delicado de resgate. O motorista da carreta teve ferimentos leves e foi levado de ambulância para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina.
A rodovia ficou interditada por cerca de sete horas. Oficialmente, a PRF não informou a dinâmica do acidente. À TV Gazeta, testemunhas relataram que Gabriel perdeu o controle do veículo após passar por uma curva. Chovia na hora do acidente. Elas disseram que os ocupantes do carro saíram de Baixo Guandu e seguiam para Vitória.
Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte