Polícia prende cinco homens em ação contra roubos em Cachoeiro

A polícia aprendeu arma, pinos para embalo de drogas e coletes balísticos durante a Operação Aurora Crédito: Divulgação \ Deic

A ação foi realizada pela Polícia Civil de Cachoeiro, por meio da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic), e teve como objetivo identificar, para consequente punição, menores de idade envolvidos em atos infracionais.

Após meses de trabalho, que começaram em maio, investigadores conseguiram identificar alguns dos menores envolvidos. Segundo a polícia, o delegado Rafael Amaral representou pela busca e apreensão de dois adolescentes, além de mandado de busca e apreensão domiciliar, tanto na casa dos menores, quanto de maiores que cometem crimes associados aos menores infratores.

Na operação, a polícia conseguiu apreender: um revolver calibre 38; droga sintética (êxtase); pinos utilizados para o embalo de cocaína; dois coletes balísticos para uso pessoal; duas motocicletas – sendo uma delas utilizada para a prática de assaltos à mão armada e a outra sendo produto de furto ocorrido no bairro Monte Cristo; uma prensa para “embalamento” de drogas e um veículo GM Monza, utilizado nas práticas criminosas.

CRIMES

De acordo com o delegado, os atos criminosos cometidos pela associação criminosa ultrapassaram os limites do município de Cachoeiro, já que o bando chegou a furtar ao menos um veículo FIAT Strada em Jerônimo Monteiro.

A polícia também atribui ao bando assaltos, normalmente a mulheres desacompanhadas, quando fizeram uso, tanto de uma motocicleta Honda CG de cor preta, quanto de um Chevrolet Celta.

Outro crime foi praticado pelos criminosos com um carro Monza, ele era usado para que fosse praticado o furto de veículos. Segundo a polícia, o carro foi apreendido no bairro São Lucas na posse de um integrante do bando. Na casa dele, no quintal, funcionava um desmanche de veículos, onde foi apreendido uma motocicleta furtada totalmente desmanchada.

Carro Monza utilizado para a prática de furtos de veículos Crédito: Divulgação \ Deic

Além disso, há também um roubo com restrição da vítima, que se tratava de um motorista de aplicativo, que ao ser acionado por um dos membros do bando, ao chegar à localidade de Morro Grande, foi “rendido“ e colocado no porta-malas do veículo, sendo transportados por horas, no município de Cachoeiro. “Ainda estão sob investigação diversos outros crimes de furto, roubo, desmanche de veículos e tráfico de drogas”, informou a polícia.

O delegado explicou que outros grupos de criminosos continuam sob investigação, e ressaltou que, muitas das vezes, são os menores de idade que lideram o grupo nas práticas das ações delituosas, e não os de maior idade.

CONDUÇÃO

Cinco homens foram conduzidos ao plantão da 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro, sendo dois menores de idade, de 17 anos, que irão ser encaminhados ao instituto responsável pela internação de menores, e dois maiores que deverão ser autuados por posse ilegal de arma de fogo, receptação e tráfico de drogas – conforme o decorrer das diligências.

E também, conforme informou a polícia, um foragido e procurado pela Justiça do Estado do Rio de Janeiro (RJ), que os investigadores acabaram por também prender e que será encaminhado ao Sistema Prisional do RJ. Ele não tem relação com os crimes em Cachoeiro.

Polícia prende cinco homens em operação contra roubos em Cachoeiro

OPERAÇÃO AURORA

A polícia explicou o significado do nome da operação. Segundo a corporação, Aurora é o nome dado à “Bela Adormecida”, uma menina cujo conto infantil narra a história de uma jovem que é amaldiçoada por uma fada, tendo que dormir por cem anos, até que um príncipe a beije e a desperte.

De acordo com a polícia, existe uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que reduz a maioridade penal e que foi aprovada na Câmara em 2015, mas há sete anos dormita no Senado, estando trancada desde dezembro de 2019, na Comissão de Constituição e Justiça.