Dupla suspeita de matar estelionatário a tiros é presa na Serra

"Ele emprestou dinheiro para a mãe do Enoque, um dos executores do crime. Ela gastou com o uso de drogas. Certo dia, Juan foi até a praça do bairro Hélio Ferraz, armado, e encontrou o Enoque. Foi quando ele Enoque dizendo que se não pagasse a dívida da mãe, seria morto. Na madrugada do dia seguinte, o crime aconteceu"