Dupla suspeita de matar estelionatário a tiros é presa na Serra

Dois homens suspeitos de terem assassinado Juan Luiz Guimarães Wotkosky, de 44 anos, foram presos no último dia 20 de julho em uma operação policial realizada no bairro Hélio Ferraz, na Serra. A vítima foi morta com mais de 20 tiros e, de acordo com a Polícia Civil, a motivação do crime foi a cobrança de uma dívida. Segundo a corporação, Cássio Lima Rupert da Silva, de 22 anos, e Enoque Pereira Leal, de 26 anos, foram os autores do crime. Um adolescente de 16 anos também teve participação no assassinato.
O caso aconteceu na madrugada do dia 19 de maio de 2022, também no bairro Hélio Ferraz. Na ocasião, a vítima estava dormindo na casa da namorada, quando três criminosos armados e encapuzados arrombaram a porta, invadiram a residência e dispararam contra ele.
Segundo o delegado titular da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, Rodrigo Sandi Mori, Juan era estelionatário e agiota. O assassinato ocorreu pois um dos executores do crime não queria pagar uma dívida que a própria mãe havia feito com a vítima.
"Ele emprestou dinheiro para a mãe do Enoque, um dos executores do crime. Ela gastou com o uso de drogas. Certo dia, Juan foi até a praça do bairro Hélio Ferraz, armado, e encontrou o Enoque. Foi quando ele Enoque dizendo que se não pagasse a dívida da mãe, seria morto. Na madrugada do dia seguinte, o crime aconteceu"
O delegado disse ainda que dias após o assassinato de Juan, a Polícia Civil recebeu denúncias e identificou testemunhas que presenciaram a saída dos executores da residência onde o crime aconteceu.
OUTROS CRIMES
A corporação acrescentou que Cássio e Enoque tinham outros mandados de prisão em aberto e já respondiam por tráfico de drogas e outros homicídios. Nesse caso, eles responderão por homicídio qualificado por motivo torpe. Já o menor de idade vai responder por crime análogo a homicídio qualificado por motivo torpe.