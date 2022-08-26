Homem rouba R$ 100 mil em ouro em assalto a joalheria de Vila Velha

Um homem furtou cerca de R$ 100 mil em joias de ouro de uma joalheria localizada dentro de um shopping no Centro de Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (25). Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, o suspeito chegou ao estabelecimento bem-vestido e, após render a funcionária, exigiu que ela lhe entregasse apenas produtos de ouro.
Na manhã desta sexta-feira (26), a vendedora contou que estava se preparando para abrir a loja quando o criminoso pediu para entrar.
"Ele chegou, abri a porta, dei bom dia. Ele me cumprimentou também e falou que queria ver relógios. Eu ia pegar a chave e depois mudou, falou que queria ver um anel. Perguntei se era semijoia ou prata e ele falou que queria ver ouro"
Ao todo, foram levados 90 anéis, além de cordões e pulseiras de ouro, totalizando um prejuízo de cerca de R$ 100 mil, de acordo com o proprietário da joalheria. O homem fugiu após o crime.
A Polícia Militar foi acionada e militares fizeram buscas na região, mas o suspeito não foi localizado. O estabelecimento e o shopping contam com câmeras de videomonitoramento que podem ajudar a identificar o suspeito.