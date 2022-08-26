Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Jovem 19 anos

Foragida por tráfico, grávida de 7 meses é presa com drogas em Vila Velha

Contra Tamara Machado da Costa havia um mandado de prisão em aberto por associação ao tráfico. Ela foi presa dentro de uma casa no bairro Jaburuna
Redação de A Gazeta

26 ago 2022 às 09:38

Jovem grávida foi presa em Vila Velha Crédito: Archimedes Patrício
Uma jovem grávida de sete meses foi presa nesta quinta-feira (25) dentro de uma casa no bairro Jaburuna, em Vila Velha. Com ela, a polícia encontrou cerca de 600 buchas de maconha, além de uma balança e material para embalo da droga.
Tamara Machado da Costa era considerada foragida da Justiça. Contra ela existia um mandado de prisão por associação ao tráfico, expedido em outubro de 2021.
Drogas encontradas com jovem grávida em Vila Velha
Drogas encontradas com jovem grávida em Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Policiais da Força Tática da Polícia Militar chegaram até a suspeita após receberem uma denúncia anônima de que a casa onde a jovem estava era usada pelo tráfico. Tamara disse que a droga não era dela e alegou que a maconha era de um colega que fugiu quando viu a chegada dos policiais. Esse homem não foi localizado.
A jovem foi levada para a Delegacia Regional de Vila Velha e a droga apreendida foi entregue à Polícia Civil.
Com informações de g1 ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Grande Vitória Polícia Civil Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Multinacional espanhola assume esgoto de Vitória e de mais 34 cidades do ES
Imagem de destaque
Para o aniversário da morte de Fernando Tatagiba
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 07/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados