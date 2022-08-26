Foragida por tráfico, grávida de 7 meses é presa com drogas em Vila Velha

Uma jovem grávida de sete meses foi presa nesta quinta-feira (25) dentro de uma casa no bairro Jaburuna, em Vila Velha. Com ela, a polícia encontrou cerca de 600 buchas de maconha, além de uma balança e material para embalo da droga.
Tamara Machado da Costa era considerada foragida da Justiça. Contra ela existia um mandado de prisão por associação ao tráfico, expedido em outubro de 2021.
Policiais da Força Tática da Polícia Militar chegaram até a suspeita após receberem uma denúncia anônima de que a casa onde a jovem estava era usada pelo tráfico. Tamara disse que a droga não era dela e alegou que a maconha era de um colega que fugiu quando viu a chegada dos policiais. Esse homem não foi localizado.
A jovem foi levada para a Delegacia Regional de Vila Velha e a droga apreendida foi entregue à Polícia Civil.
