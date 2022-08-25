Assédio e estupro: sobe para 11 número de denúncias contra dentista de Linhares

Em entrevista à reportagem da TV Gazeta Norte, uma das pacientes vítimas relatou que sofreu o abuso em janeiro deste ano Crédito: Heber Thomaz

Segundo a Polícia Civil , ao longo da semana mais vítimas apareceram, a última registrou a denúncia nesta quinta-feira (25). O nome do dentista e o local de atendimento não foram divulgados pela polícia.

Segundo a titular da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) de Linhares, a delegada Silvana Soeiro, responsável pelas investigações, com as denúncias que já foram feitas, o homem vai responder pelos crimes de estupro, importunação sexual, e assédio.

De acordo com a PC, uma das vítimas do dentista é uma adolescente que tinha 15 anos na época do fato. No caso dela, o homem responderá por estupro, pois tirou o órgão genital para fora e passou a mão no corpo da vítima.

Em entrevista à reportagem da TV Gazeta Norte, uma das pacientes vítimas relatou que sofreu o abuso em janeiro deste ano, quando foi até o consultório do dentista. A mulher, que preferiu não ser identificada, contou que ele apertou os seios dela durante um procedimento odontológico quando ela estava impossibilitada de pedir ajuda por conta da anestesia na região da boca.

“Ele passou as mãos e apertou os meus seios [...] Eu tentei gritar para o meu marido escutar, mas eu não consegui devido à anestesia. O dentista saiu da sala e voltou dizendo: ‘Não precisa gritar, não. Seu marido está aí fora, não vou fazer mais nada com você’. Ele acabou o procedimento e eu tentei levantar. Ele me perguntou se eu queria ajuda, eu disse que não. Quando me levantei, ele tentou abrir a minha saia e me agarrar. Saí empurrando ele”, afirmou a mulher.

O QUE DIZ A DEFESA

A defesa do dentista, representada pelo advogado Júnior Mendonça, informou que “teve acesso aos novos boletins unificados, e que seu cliente nega os fatos, tendo em vista que nunca cometeu quaisquer dos crimes a ele imputados, que sempre respeitou todos os pacientes e colaboradores, e que irá provar sua inocência no decorrer da persecução penal”.

CONSELHO VAI APURAR O CASO

O Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo informou, em nota, que "diante do fato noticiado e das acusações, o CRO-ES irá requisitar as provas à justiça para abertura de processo ético contra o profissional, dando o direito à defesa ao acusado e, caso seja responsabilizado, as punições vão desde a advertência até a cassação do registro", informou.