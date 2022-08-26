Jovem é morto enquanto dormia em casa abandonada em Cariacica

Um jovem de 20 anos, que não teve o nome revelado pela Polícia Civil, foi morto a tiros dentro de uma casa abandonada no bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica, na tarde desta quinta-feira (25).
O crime aconteceu por volta das 15 horas na rua 124. Segundo testemunhas o rapaz estava dormindo dentro da casa quando criminosos armados entraram e atiraram contra ele. Quando a polícia chegou ao local, a vítima já estava morta.
Moradores da região contaram que o rapaz já estava sendo ameaçado de morte há alguns dias. A suspeita é de que o crime tenha ligação com o tráfico de drogas.
A casa onde o assassinato aconteceu também é usado como ponto de venda de drogas, conforme relataram as testemunhas. O caso será investigado pela Polícia Civil.
*Com informações do repórter Caique Verli, da TV Gazeta