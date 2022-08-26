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Atravessando a BR 101

Laudo aponta que homem morreu eletrocutado na Rodovia do Contorno em Cariacica

Certidão de óbito diz que Orlandino Lopes Júnior sofreu eletropressão – lesão ou morte provocada pela exposição do corpo a uma carga de energia elétrica de forma acidental
Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

26 ago 2022 às 06:57

Publicado em 26 de Agosto de 2022 às 06:57

Orlandino Lopes Junior, de 32 anos, morreu ao tentar passar por mureta na Rodovia do Contorno
Orlandino Lopes Junior, de 32 anos, morreu ao tentar passar por mureta na Rodovia do Contorno Crédito: Reprodução
Segundo o laudo do Departamento Médico Legal (DML), o homem que morreu quando atravessava a mureta a BR 101 foi eletrocutado. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (24), na altura do bairro Vila Capixaba, em Cariacica.
Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima, identificada como Orlandino Lopes Júnior, de 32 anos, andou em direção às pistas da rodovia e, ao passar entre blocos das muretas, caiu e não se levantou mais.
De acordo com a certidão de óbito de Orlandino, a causa da morte foi eletropressão, que é a lesão ou morte provocada pela exposição do corpo a uma carga de energia elétrica de forma acidental, mesmo que a carga não seja letal.
Orlandino deixou três filhos, entre eles, uma bebê de cinco dias. Gessica Siqueira, esposa da vítima, disse à TV Gazeta que Orlandino era usuário de drogas e estava indo comprar crack quando morreu.
"Estava em casa e minha vizinha me ligou e perguntou se ele estava em casa e eu falei que não. Que ele tinha saído de madrugada. Ela me mandou a foto e eu vi. Também tenho um grupo e vi a foto dele, eles falando que tinha sido overdose, mas não tinha sido overdose. Ele ficou o dia todo trabalhando. O dinheirinho que ele pegou ele me deu um pouco e o pouco que ele tinha veio para comprar", contou Gessica.
O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios de Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. A reportagem procurou a Prefeitura de Cariacica para saber porque a cerca estava eletrificada, e o órgão respondeu que o trecho é de responsabilidade da Eco101, concessionária que administra a rodovia. Veja a nota, na integra, no final da matéria.
Já a Eco101 informou que existe uma passarela de pedestre cerca de 200 metros do local do incidente e que, por questões de segurança, foram instaladas telas de proteção para evitar a travessia das pessoas. A concessionária disse ainda que as telas não possuem corrente elétrica e são implantadas atendendo todas as normas. Esclareceu também que a manutenção do sistema de iluminação pública não está prevista no contrato de concessão. Por fim, a empresa afirmou que iluminação pública é responsabilidade da prefeitura.
Ninguém explicou porque a cerca estava eletrificada.

O QUE DIZ A PREFEITURA DE CARIACICA

A Secretaria de Serviços de Cariacica (Semserv) informa que Rodovia do Contorno é administrada pela Eco101 e, portanto, toda a responsabilidade pela manutenção e segurança na via cabe à empresa. Cabe à Semserv, no trecho da rodovia localizado em Cariacica, somente a troca e manutenção em luminárias.
A Semserv informa, ainda, que a estrutura metálica que divide a rodovia não possui aterramento, o que é obrigação e deveria ter sido realizado pela concessionária. De acordo com a norma NBR 5410, que apresenta tópicos importantes e fundamentais para uma instalação elétrica adequada e segura, o aterramento é indispensável.
A Semserv constatou também que a estrutura está amarrada diretamente no posteamento da iluminação pública, o que não poderia ser feito.
As equipes do setor de Iluminação Pública da Prefeitura de Cariacica, juntamente com a concessionária EDP, estiveram no local nesta quinta-feira (25) fazendo testes em toda a extensão do posteamento e na grade e foi constatado que a grade instalada pela ECO 101 não possui aterramento.
Esses testes foram interrompidos após solicitação da Eco101. Sendo assim, a Secretaria de Serviços decidiu desligar o circuito de iluminação até que o trabalho possa ser retomado. A Semserv ainda aguarda a liberação formal por parte da Eco101 para voltar a fazer os testes.

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