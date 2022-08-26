Laudo aponta que homem morreu eletrocutado na Rodovia do Contorno em Cariacica

Orlandino Lopes Junior, de 32 anos, morreu ao tentar passar por mureta na Rodovia do Contorno Crédito: Reprodução

Segundo o laudo do Departamento Médico Legal (DML), o homem que morreu quando atravessava a mureta a BR 101 foi eletrocutado. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (24), na altura do bairro Vila Capixaba, em Cariacica.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima, identificada como Orlandino Lopes Júnior, de 32 anos, andou em direção às pistas da rodovia e, ao passar entre blocos das muretas, caiu e não se levantou mais.

De acordo com a certidão de óbito de Orlandino, a causa da morte foi eletropressão, que é a lesão ou morte provocada pela exposição do corpo a uma carga de energia elétrica de forma acidental, mesmo que a carga não seja letal.

Orlandino deixou três filhos, entre eles, uma bebê de cinco dias. Gessica Siqueira, esposa da vítima, disse à TV Gazeta que Orlandino era usuário de drogas e estava indo comprar crack quando morreu.

"Estava em casa e minha vizinha me ligou e perguntou se ele estava em casa e eu falei que não. Que ele tinha saído de madrugada. Ela me mandou a foto e eu vi. Também tenho um grupo e vi a foto dele, eles falando que tinha sido overdose, mas não tinha sido overdose. Ele ficou o dia todo trabalhando. O dinheirinho que ele pegou ele me deu um pouco e o pouco que ele tinha veio para comprar", contou Gessica.

Veja a nota, na integra, no final da matéria. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios de Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. A reportagem procurou a Prefeitura de Cariacica para saber porque a cerca estava eletrificada, e o órgão respondeu que o trecho é de responsabilidade da Eco101, concessionária que administra a rodovia.

Já a Eco101 informou que existe uma passarela de pedestre cerca de 200 metros do local do incidente e que, por questões de segurança, foram instaladas telas de proteção para evitar a travessia das pessoas. A concessionária disse ainda que as telas não possuem corrente elétrica e são implantadas atendendo todas as normas. Esclareceu também que a manutenção do sistema de iluminação pública não está prevista no contrato de concessão. Por fim, a empresa afirmou que iluminação pública é responsabilidade da prefeitura.

Ninguém explicou porque a cerca estava eletrificada.

O QUE DIZ A PREFEITURA DE CARIACICA

A Secretaria de Serviços de Cariacica (Semserv) informa que Rodovia do Contorno é administrada pela Eco101 e, portanto, toda a responsabilidade pela manutenção e segurança na via cabe à empresa. Cabe à Semserv, no trecho da rodovia localizado em Cariacica, somente a troca e manutenção em luminárias.

A Semserv informa, ainda, que a estrutura metálica que divide a rodovia não possui aterramento, o que é obrigação e deveria ter sido realizado pela concessionária. De acordo com a norma NBR 5410, que apresenta tópicos importantes e fundamentais para uma instalação elétrica adequada e segura, o aterramento é indispensável.

A Semserv constatou também que a estrutura está amarrada diretamente no posteamento da iluminação pública, o que não poderia ser feito.

As equipes do setor de Iluminação Pública da Prefeitura de Cariacica, juntamente com a concessionária EDP, estiveram no local nesta quinta-feira (25) fazendo testes em toda a extensão do posteamento e na grade e foi constatado que a grade instalada pela ECO 101 não possui aterramento.