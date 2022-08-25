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Suspeita de choque elétrico

Homem morre ao tentar passar por mureta na Rodovia do Contorno em Cariacica

A vítima tentou passar pela mureta que divide as pistas na altura do bairro Vila Capixaba e morreu, na madrugada desta quinta-feira (25). Moradores suspeitam que ele tenha sofrido um choque elétrico
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

25 ago 2022 às 10:46

Publicado em 25 de Agosto de 2022 às 10:46

Orlandino Lopes Junior, de 32 anos, morreu ao tentar passar por mureta na Rodovia do Contorno
Orlandino Lopes Junior, de 32 anos, morreu ao tentar passar por mureta na Rodovia do Contorno Crédito: Reprodução
Um homem morreu ao tentar atravessar a pista da Rodovia do Contorno, na altura do bairro Vila Capixaba, em Cariacica, próximo ao quilômetro 295, por volta das 5h55 desta quinta-feira (25). Orlandino Lopes Junior, de 32 anos foi encontrado morto em um buraco na mureta que separa as pistas.
A causa da morte ainda não foi confirmada, mas comerciantes da região alegaram que ele teria sido eletrocutado ao tentar passar pela mureta. Esta seria a segunda morte, segundo os comerciantes, exatamente no mesmo local, da mesma maneira.
Uma câmera de segurança registrou o momento em que o rapaz tenta atravessar a rodovia. Como no trecho há uma grade em cima da mureta, ele se abaixa, segura em uma haste e para sentado na mesma posição. O homem morreu no local. Veja abaixo:
A EDP, responsável pelo fornecimento de energia no Espírito Santo, foi até o local para isolar a área. A empresa destacou, porém, que a iluminação no local é pública e, por isso, não é de responsabilidade da EDP.
A Eco101, concessionária que administra a rodovia, explicou que foram enviados recursos da empresa para atender à ocorrência e sinalizar a pista. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil também foram acionadas pela concessionária.
A PRF informou que foi acionada por volta das 5h55 pela Eco101 porque um cadáver havia sido encontrado entre a mureta que divide as pistas do quilômetro 295. A polícia foi ao local e confirmou a informação de que a vítima estaria tentando atravessar a pista.
A Polícia Civil explicou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e que ainda não foi possível definir a causa da morte, que será apontada apenas depois do laudo médico feito pelo Departamento Médico Legal (DML), para onde o corpo foi levado.

ESPOSA SOUBE DE MORTE PELAS REDES SOCIAIS

Em entrevista ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, a esposa de Orlandino, Gessica Siqueira, contou que o marido, que era usuário de drogas, havia trabalhado durante o dia e que tinha ido até o bairro para comprar entorpecentes. Ela relatou, também, que ficou sabendo da morte do marido através de grupos de Whatsapp.
Orlandino tinha três filhos, entre eles, um recém-nascido de apenas cinco dias, que ainda não foi nem registrado. Gessica contou que, caso seja confirmado que o marido morreu eletrocutado, ela irá processar os responsáveis.

PREFEITURA DIZ QUE GRADE NÃO TEM ATERRAMENTO

A Secretaria de Serviços de Cariacica (Semserv) informa que Rodovia do Contorno é administrada pela Eco101 e, portanto, toda a responsabilidade pela manutenção e segurança na via cabe à empresa. Cabe à Semserv, no trecho da rodovia localizado em Cariacica, somente a troca e manutenção em luminárias.
A Semserv informa, ainda, que a estrutura metálica que divide a rodovia não possui aterramento, o que é obrigação e deveria ter sido realizado pela concessionária. De acordo com a norma NBR 5410, que apresenta tópicos importantes e fundamentais para uma instalação elétrica adequada e segura, o aterramento é indispensável.
A Semserv constatou também que a estrutura está amarrada diretamente no posteamento da iluminação pública, o que não poderia ser feito.
As equipes do setor de Iluminação Pública da Prefeitura de Cariacica, juntamente com a concessionária EDP, estiveram no local nesta quinta-feira (25) fazendo testes em toda a extensão do posteamento e na grade e foi constatado que a grade instalada pela ECO 101 não possui aterramento.
Esses testes foram interrompidos após solicitação da Eco101. Sendo assim, a Secretaria de Serviços decidiu desligar o circuito de iluminação até que o trabalho possa ser retomado. A Semserv ainda aguarda a liberação formal por parte da Eco101 para voltar a fazer os testes.
Homem morre ao tentar passar por mureta na Rodovia do Contorno em Cariacica

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