Homem morre ao tentar passar por mureta na Rodovia do Contorno em Cariacica

Orlandino Lopes Junior, de 32 anos, morreu ao tentar passar por mureta na Rodovia do Contorno Crédito: Reprodução

Um homem morreu ao tentar atravessar a pista da Rodovia do Contorno, na altura do bairro Vila Capixaba, em Cariacica , próximo ao quilômetro 295, por volta das 5h55 desta quinta-feira (25). Orlandino Lopes Junior, de 32 anos foi encontrado morto em um buraco na mureta que separa as pistas.

A causa da morte ainda não foi confirmada, mas comerciantes da região alegaram que ele teria sido eletrocutado ao tentar passar pela mureta. Esta seria a segunda morte, segundo os comerciantes, exatamente no mesmo local, da mesma maneira.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o rapaz tenta atravessar a rodovia. Como no trecho há uma grade em cima da mureta, ele se abaixa, segura em uma haste e para sentado na mesma posição. O homem morreu no local. Veja abaixo:

A EDP, responsável pelo fornecimento de energia no Espírito Santo, foi até o local para isolar a área. A empresa destacou, porém, que a iluminação no local é pública e, por isso, não é de responsabilidade da EDP.

A Eco101, concessionária que administra a rodovia, explicou que foram enviados recursos da empresa para atender à ocorrência e sinalizar a pista. A Polícia Rodoviária Federa l e a Polícia Civil também foram acionadas pela concessionária.

PRF informou que foi acionada por volta das 5h55 pela Eco101 porque um cadáver havia sido encontrado entre a mureta que divide as pistas do quilômetro 295. A polícia foi ao local e confirmou a informação de que a vítima estaria tentando atravessar a pista.

Polícia Civil explicou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e que ainda não foi possível definir a causa da morte, que será apontada apenas depois do laudo médico feito pelo Departamento Médico Legal (DML), para onde o corpo foi levado.

ESPOSA SOUBE DE MORTE PELAS REDES SOCIAIS

Em entrevista ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, a esposa de Orlandino, Gessica Siqueira, contou que o marido, que era usuário de drogas, havia trabalhado durante o dia e que tinha ido até o bairro para comprar entorpecentes. Ela relatou, também, que ficou sabendo da morte do marido através de grupos de Whatsapp.

Orlandino tinha três filhos, entre eles, um recém-nascido de apenas cinco dias, que ainda não foi nem registrado. Gessica contou que, caso seja confirmado que o marido morreu eletrocutado, ela irá processar os responsáveis.

PREFEITURA DIZ QUE GRADE NÃO TEM ATERRAMENTO

A Secretaria de Serviços de Cariacica (Semserv) informa que Rodovia do Contorno é administrada pela Eco101 e, portanto, toda a responsabilidade pela manutenção e segurança na via cabe à empresa. Cabe à Semserv, no trecho da rodovia localizado em Cariacica, somente a troca e manutenção em luminárias.

A Semserv informa, ainda, que a estrutura metálica que divide a rodovia não possui aterramento, o que é obrigação e deveria ter sido realizado pela concessionária. De acordo com a norma NBR 5410, que apresenta tópicos importantes e fundamentais para uma instalação elétrica adequada e segura, o aterramento é indispensável.

A Semserv constatou também que a estrutura está amarrada diretamente no posteamento da iluminação pública, o que não poderia ser feito.

As equipes do setor de Iluminação Pública da Prefeitura de Cariacica, juntamente com a concessionária EDP, estiveram no local nesta quinta-feira (25) fazendo testes em toda a extensão do posteamento e na grade e foi constatado que a grade instalada pela ECO 101 não possui aterramento.

Esses testes foram interrompidos após solicitação da Eco101. Sendo assim, a Secretaria de Serviços decidiu desligar o circuito de iluminação até que o trabalho possa ser retomado. A Semserv ainda aguarda a liberação formal por parte da Eco101 para voltar a fazer os testes.