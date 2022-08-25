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Tensão continua

Dois ônibus são depredados em Vitória e linhas mudam trajeto

Ataques aconteceram em Mário Cypreste, durante esta quarta-feira (24); um ônibus foi apedrejado e outro incendiado
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

24 ago 2022 às 21:49

Publicado em 24 de Agosto de 2022 às 21:49

Ataques aconteceram em Mário Cypreste, durante esta quarta-feira (24); um ônibus foi apedrejado e outro incendiado
Um agente da Guarda Municipal auxiliou no combate às chamas no ônibus em Mário Cypreste Crédito: Leitor | A Gazeta
Um ônibus foi apedrejado e outro chegou a ter um princípio de incêndio em ataques registrados nesta quarta-feira (24), em Mário Cypreste, Vitória, próximo ao Sambão do Povo. A região tem sido palco de tensão desde a última sexta-feira (19).
Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), os ônibus atacados são das linhas 103 e 161. "Os dois veículos foram apedrejados e os suspeitos também chegaram a atear fogo no carro da linha 103, e o coletivo sofreu algumas avarias. Contudo, as chamas foram contidas pelo motorista com a ajuda de um guarda", disse o órgão, em nota.
Não havia passageiros nos coletivos e ninguém ficou ferido.
Por conta disso, algumas linhas não estão rodando na parte alta da região. A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que "as linhas que atendem Caratoíra e Mario Cypreste estão passando pelo Sambão do Povo, devido aos incidentes com os ônibus na região. Algumas outras linhas chegaram a ter itinerário alterado no início da tarde, mas agora (durante a noite) operam normalmente".

TENSÃO DESDE ATAQUE NA SEXTA-FEIRA

Na última sexta-feira (19), criminosos passaram em dois carros, na região da Grande Santo Antônio, e dispararam contra uma multidão que estava numa distribuidora de bebidas. Houve pânico e correria: uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas.
Na madrugada de terça-feira (23), suspeitos atiraram contra militares na bairro Alagoano, no trecho conhecido como "Volta do Rabaioli". A equipe revidou os disparos. Um suspeito foi morto e outros três ficaram feridos.
Durante a tarde do mesmo dia, um ônibus do Sistema Transcol foi incendiado e outro apedrejado, enquanto disparos de arma de fogo foram ouvidos na região, segundo relatos de moradores.
O coletivo da linha 213 ficou em chamas em um trecho da Avenida Santo Antônio, nas proximidades da Volta do Rabaioli. Um carro que estava ao lado do coletivo também pegou fogo e ficou destruído. O trecho onde o ônibus foi incendiado ficou interditado nos dois sentidos até as 22h50 de terça (23).

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