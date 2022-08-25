Dois ônibus são depredados em Vitória e linhas mudam trajeto

Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), os ônibus atacados são das linhas 103 e 161. "Os dois veículos foram apedrejados e os suspeitos também chegaram a atear fogo no carro da linha 103, e o coletivo sofreu algumas avarias. Contudo, as chamas foram contidas pelo motorista com a ajuda de um guarda", disse o órgão, em nota.