Confronto com a PM termina com um morto e três baleados em Vitória

Armas foram apreendidas após confronto no Alagoano, em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Mais uma morte foi registrada durante confronto armado entre criminosos e policiais militares na Grande Vitória . Na madrugada desta terça-feira (23), suspeitos atiraram contra militares na bairro Alagoano, em Vitória , em um trecho conhecido como Volta do Rabaioli. A equipe revidou os disparos. Um suspeito foi morto e outros três ficaram feridos. Os nomes não foram divulgados.

Quando chegaram ao local, os policiais se depararam com os suspeitos, que atiraram contra os militares. Os tiros foram revidados.

De acordo com a Polícia Civil, um suspeito de 19 anos foi detido e dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos. Ainda não há informações sobre autuação ou encaminhamento ao sistema prisional.

O jovem de 19 anos e um dos adolescentes estão internados sob escolta policial. O outro adolescente foi levado para o Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), pois estava com mandado de busca e apreensão em aberto.

TV Gazeta apurou que dois dos três detidos estão internados sob escolta policial. Não há detalhes sobre o outro ferido. Polícia Militar informou que, ao todo, quatro suspeitos foram alvejados durante o confronto, incluindo o que morreu. No local, aapurou que dois dos três detidos estão internados sob escolta policial. Não há detalhes sobre o outro ferido.

As armas apreendidas durante a ocorrência serão encaminhadas para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, juntamente com as munições. Já os entorpecentes serão encaminhados para o Laboratório de Química Legal para serem analisadas e, posteriormente, incinerados.

O corpo do suspeito foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).

ATAQUES NOS ÚLTIMOS DIAS CAUSAM MORTES E PÂNICO A MORADORES