Confronto com a PM termina com um morto e três baleados em Vitória

Mais uma morte foi registrada durante confronto armado entre criminosos e policiais militares na Grande Vitória. Na madrugada desta terça-feira (23), suspeitos atiraram contra militares na bairro Alagoano, em Vitória, em um trecho conhecido como Volta do Rabaioli. A equipe revidou os disparos. Um suspeito foi morto e outros três ficaram feridos. Os nomes não foram divulgados.
A equipe policial foi ao bairro após receber denúncias de que indivíduos estavam andando armados na região. O grupo estaria se preparando para atacar rivais. A denúncia à polícia apontava que o ataque seria uma vingança pelo que aconteceu na última sexta-feira (19). Quatro pessoas ficaram feridas e uma morreu durante ataque em uma distribuidora no local conhecido como Volta do Rabaioli, entre Santo Antônio e Alagoano.
Quando chegaram ao local, os policiais se depararam com os suspeitos, que atiraram contra os militares. Os tiros foram revidados.
De acordo com a Polícia Civil, um suspeito de 19 anos foi detido e dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos. Ainda não há informações sobre autuação ou encaminhamento ao sistema prisional.
O jovem de 19 anos e um dos adolescentes estão internados sob escolta policial. O outro adolescente foi levado para o Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), pois estava com mandado de busca e apreensão em aberto.
A Polícia Militar informou que, ao todo, quatro suspeitos foram alvejados durante o confronto, incluindo o que morreu. No local, a TV Gazeta apurou que dois dos três detidos estão internados sob escolta policial. Não há detalhes sobre o outro ferido.
As armas apreendidas durante a ocorrência serão encaminhadas para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, juntamente com as munições. Já os entorpecentes serão encaminhados para o Laboratório de Química Legal para serem analisadas e, posteriormente, incinerados.
O corpo do suspeito foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).
ATAQUES NOS ÚLTIMOS DIAS CAUSAM MORTES E PÂNICO A MORADORES
A ocorrência no Alagoano não é a primeira registrada na Grande Vitória nos últimos dias. Na sexta-feira (19), na Grande Santo Antônio, uma distribuidora foi atacada e uma pessoa morreu após ser baleada. No mesmo dia, pela manhã, um suspeito morreu durante confronto com policiais militares.
No sábado (20), a Grande Vitória registrou quatro mortes em um intervalo de 30 minutos.