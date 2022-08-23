Homem é preso por furtar celulares, bicicletas e materiais de obras no ES

“Começamos a investigar o suspeito ao recebemos informações de que ele estava realizando diversos furtos em obras que estavam em andamento em Venda Nova do Imigrante, no ano passado. Já em fevereiro deste ano, ele praticou um furto de materiais de construção, como martelo e pás em Pedra Azul, onde foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional. A prisão foi convertida para preventiva. Entretanto, após dois meses, ele recebeu a liberdade provisória e continuou realizando os crimes”, contou o titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais de Venda Nova do Imigrante.