Homem é preso por furtar celulares, bicicletas e materiais de obras no ES

Um homem de 52 anos foi preso no bairro Beira Rio, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã de segunda-feira (22), suspeito de cometer furtos no município e indiciado por outros dois furtos, um em Pedra Azul, Domingos Martins, e outro em Castelo, cidades vizinhas. Vídeos divulgados pela Polícia Civil mostram o indivíduo cometendo dois furtos: de um celular e de uma bicicleta.
A Polícia Civil disse que a prisão foi realizada por equipe da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Venda Nova do Imigrante. Segundo a corporação, o homem – que não teve o nome divulgado – já ficou preso durante 14 anos por crimes relacionados à Lei Maria da Penha, roubo e tráfico de drogas e, após deixar a prisão, começou a realizar pequenos furtos.
Entre os produtos furtados, o delegado Claudio Rodrigues, responsável pela Deic de Venda Nova do Imigrante, destacou materiais de construção em obras, além de celulares e bicicletas.
“Começamos a investigar o suspeito ao recebemos informações de que ele estava realizando diversos furtos em obras que estavam em andamento em Venda Nova do Imigrante, no ano passado. Já em fevereiro deste ano, ele praticou um furto de materiais de construção, como martelo e pás em Pedra Azul, onde foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional. A prisão foi convertida para preventiva. Entretanto, após dois meses, ele recebeu a liberdade provisória e continuou realizando os crimes”, contou o titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais de Venda Nova do Imigrante.
Após a liberdade, o suspeito realizou o mesmo crime em Castelo, e foi qualificado e indiciado. Já em Venda Nova do Imigrante, ele voltou a realizar os crimes e ficou constatado que ele é o autor de, pelo menos, cinco furtos de celulares, bicicletas e materiais de construção. As investigações, segundo a Polícia Civil, apontam que o homem se aproveitava das pequenas oportunidades para praticar os furtos.
Após o andamento das diligências e da comprovação de que o suspeito estava infringindo as medidas cautelares, a equipe da Deic de Venda Nova do Imigrante entrou em contato com a 2ª Vara Criminal de Domingos Martins, informando o indiciamento desses furtos. Foi expedido outro mandado de prisão, cumprido nessa segunda-feira (22). O homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).