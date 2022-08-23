Padrasto mata enteado a facadas durante briga na Serra

Um homem de 35 anos, identificado como Cosme Eduardo de Jesus Nascimento, foi morto a facadas na frente da mãe, dentro de casa, no bairro Maria Niobe, na Serra , na noite de segunda-feira (22). O crime ocorreu durante uma briga e a mãe da vítima foi quem acionou a Polícia Militar , informando que o filho havia sido esfaqueado pelo marido dela. Cosme levou duas facadas e chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O padrasto, identificado como Gesser da Silva Rangel, fugiu do local.

Cosme Eduardo de Jesus Nascimento foi morto a facadas pelo padrasto na Serra Crédito: Reprodução | Redes sociais

Segundo a Polícia Militar , a mãe de Cosme disse aos policiais que o filho levou duas facadas: na barriga e no coração. Após os ferimentos, ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede. No local, os médicos informaram à polícia que ele não resistiu aos ferimentos.

Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a mãe da vítima e o suspeito viviam juntos há 15 anos e tinham um relacionamento abusivo, inclusive com agressões. Ela tinha intenção de se separar e queria que ele saísse de casa. A mãe, que viu o filho ser morto, disse que o Gesser não gostava de ver os filhos dela dentro de casa.

Gesser da Silva Rangel, de 60 anos, é suspeito de esfaquear enteado na Serra Crédito: Arquivo pessoal

Cosme Eduardo terminou um relacionamento e voltou para a casa da mãe. Há poucos meses, levou os filhos para morar com a avó. Isso teria estressado Gesser, gerando a briga que terminou em morte. Os filhos da vítima ainda não sabem que o pai morreu.

O padrasto, de 60 anos, fugiu do local e não foi encontrado até o momento. Buscas foram realizadas pela polícia na região. O corpo do homem morto a facadas foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

Casa ficou com marcas de sangue após morte de Cosme Eduardo Crédito: Rodrigo Gomes

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. "A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", destacou a corporação, em nota.