Detento que fugiu em 'saidinha' é baleado em confronto com a PM no ES

Um homem de 29 anos foi baleado durante um confronto com policiais na noite desta segunda-feira (22), no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar , o suspeito – que é foragido do sistema prisional – foi socorrido para um hospital e está detido, sob escolta na unidade.

PM informou que recebeu informações de que dois indivíduos armados estariam circulando de bicicleta no bairro com intenção de assaltarem um mercado da região. Militares foram enviados ao local e, durante patrulhamento, visualizou a dupla em atitude suspeita – que fugiu ao notar a presença da viatura.

Ainda de acordo com a Polícia Militar , os suspeitos entraram em uma rua do bairro e receberam ordem de abordagem, que foi desobedecida. A corporação informou que o homem que estava na garupa da bicicleta estava armado, e os dois indivíduis se separaram – um deles fugiu e não foi localizado.

O suspeito de 29 anos, que estava armado, seguiu para a via principal do bairro e foi perseguido pelos policiais. Segundo a PM, o homem novamente desobedeceu à ordem de abordagem e sacou uma pistola calibre 9 mm, apontando na direção da equipe.

"Devido ao fato, os militares efetuaram dois disparos para impedir a iminente e injusta agressão. Neste momento, a arma do suspeito caiu no chão e foi recolhida. O indivíduo foi abordado, sendo constatado que ele tinha sido alvejado", disse a corporação, em nota.

O homem foi baleado no ombro e na mão direita e socorrido pelos policiais militares para o Hospital Geral de Linhares (HGL). Depois, foi transferido para o Hospital Rio Doce, no mesmo município – onde foi detido e permanece escoltado pela PM.

Hospital Rio Doce, em Linhares Crédito: TV Gazeta Norte / Reprodução

Durante o atendimento médico, o suspeito afirmou aos militares que cometeria um roubo na região. A PM informou que o homem tem passagens por porte ilegal de arma de fogo e homicídio, além de ser foragido do Sistema Prisional de Linhares. A pistola apreendida com ele foi entregue na 16ª Delegacia Regional do município.

Segundo a Secretaria de Estado da Justiça ( Sejus ), o homem de 29 anos recebeu benefício de saída temporária e não retornou para o presídio, estando foragido desde o último dia 10.