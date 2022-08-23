Tensão em Vitória: tiros e ônibus incendiado na Grande Santo Antônio

Moradores da Grande Santo Antônio, em Vitória , viveram novamente momento de tensão na tarde desta terça-feira (23). Um ônibus do Sistema Transcol foi incendiado e outro foi apedrejado, enquanto disparos de arma de fogo foram ouvidos na região, segundo relatos de populares.

O coletivo da linha 213 ficou em chamas em um trecho da Avenida Santo Antônio, nas proximidades da Volta do Rabaioli. Um carro que estava ao lado do coletivo também pegou fogo e ficou destruído. O trecho onde o ônibus foi incendiado ficou interditado nos dois sentidos até as 22h50 de terça (23).

O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) informou que, por conta do ônibus incendiado, as linhas do sistema Transcol não estavam subindo o bairro. Na manhã desta quarta-feira (24), a Ceturb informou que a circulação de ônibus está normal na região.

TV Gazeta, após a polícia ir ao local sabendo que criminosos estavam armados e se organizando para atacar um grupo rival. Isso, porque, na sexta (19), O tiroteio teria acontecido, segundo a, após a polícia ir ao local sabendo que criminosos estavam armados e se organizando para atacar um grupo rival. Isso, porque, na sexta (19), um ataque a uma distribuidora deixou pessoas feridas e um morto

Um ônibus foi incendiado na Grande Santo Antônio, em Vitória e a fumaça foi avistada de muito longe Crédito: Leitor | A Gazeta

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Vitória informou que a Guarda Municipal está no local realizando patrulhamento e buscas de suspeitos. Agentes estão circulando pela região de Santo Antônio, Alagoano, Centro e São Pedro, considerando o histórico de conflito nesses locais.

Os responsáveis pelas crianças que estudam nos Centros Municipais de Educação Infantil Luiza Pereira Muniz Correa, em Mário Cypreste, e Sinclair Phillips, em Caratoíra, estão entrando em contato com as unidades para buscar as crianças, de acordo com a prefeitura. Não há aula nesta terça (23) nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental da região. A Guarda está dando apoio onde há estudantes.

Inicialmente, havia a informação de apenas um ônibus incendiado na região. No entanto, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) detalhou que foram dois coletivos depredados. Ninguém ficou ferido durante os ataques aos coletivos. Um carro que estava ao lado do ônibus também pegou fogo.

As linhas afetadas foram:

Suspeitos chegaram atirando em direção à linha 213, ordenaram que os passageiros descessem e, em seguida, atearam fogo no veículo



Um ônibus da linha 103 foi apedrejado



Ônibus fica em chamas na Grande Santo Antônio, em Vitória

Com os relatos de disparos de arma de fogo no bairro, a equipe da Polícia Militar foi ao local e constatou que indivíduos entraram em confronto antes da chegada da equipe. Não houve participação de policiais, segundo a corporação. A Polícia Militar não detalhou se o conflito foi entre grupos rivais de outros bairros, como tem acontecido nos últimos dias na região. Apesar da confusão, nenhum suspeito foi detido.

Com o ônibus incendiado, o Corpo de Bombeiros foi chamado e conseguiu controlar as chamas. Havia a suspeita de que os fios de energia pudessem ter sido afetados. A EDP, porém, informou que não há registros de falta de energia elétrica. Uma equipe da empresa foi ao local.

A perícia da Polícia Civil foi acionada por haver indícios de incêndio criminoso. O caso será investigado por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Transporte de Passageiros (DRCCTP) e até o momento, nenhum suspeito foi detido.

A Gazeta na manhã desta quarta (24), a Guarda Municipal e a Procuradas novamente pela reportagem dena manhã desta quarta (24), a Guarda Municipal e a Polícia Militar reafirmaram que continuam realizando patrulhamento com equipes reforçadas no local.