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Bairro Aviso

Dois jovens são mortos com mais de 30 tiros em avenida de Linhares

Segundo a PC, região onde rapazes foram mortos é frequentada por usuário de drogas e existe a possibilidade de o crime ter sido motivado por dívidas ou tráfico de drogas
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

23 ago 2022 às 14:07

Publicado em 23 de Agosto de 2022 às 14:07

Dois jovens são mortos a tiros em avenida de Linhares
Dois homens são mortos a tiros em avenida de Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta
Dois jovens foram assassinados a tiros no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu na noite de segunda-feira (22) e uma testemunha relatou que quatro homens chegaram, em duas motocicletas, e atiraram contra as vítimas na Avenida Rui Barbosa. Os nomes dos rapazes não foram divulgados. 
Titular da Delegacia Regional de Linhares, o delegado Fabrício Lucindo disse que a perícia da Polícia Civil constatou que um dos jovens foi atingido por 19 disparos e o outro, por 13 – eles foram feridos em diversas partes do corpo. Os autores teriam chegado ao local já atirando, sem conversar sobre nada com as vítimas.
O delegado explicou que existe a possibilidade de o crime ter relação com o tráfico de drogas, tendo relação com dívida ou disputa.
“O relato da ocorrência da Polícia Militar é de que os quatro homens chegaram de moto e, sem conversar muito, já efetuaram os disparos nas vítimas que estavam sentados no Beco da Junal. Foram realmente muitos tiros. Nossos policiais foram até o local para coletar indícios e vamos investigar. Essa região é conhecida por ser frequentada por usuários de drogas. A gente trabalha com a possibilidade de ter motivação vinculada à dívida ou tráfico de entorpecentes”, disse o delegado em entrevista ao repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte.
A Polícia Civil informou, por nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. "A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", destacou a corporação, em nota.
Com este crime, até a segunda-feira (22), houve o registro de 43 assassinatos em Linhares durante o mês de agosto. Em julho ocorreram seis homicídios, conforme apurou a TV Gazeta Norte.

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