Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Você viu?

Aposentado desaparecido no RJ é visto em Viana e família pede ajuda

Paulo Cezar Lisboa, de 61 anos, saiu para comprar pão em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e não voltou; família recebeu informações de que ele estaria no ES
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

25 ago 2022 às 20:59

Publicado em 25 de Agosto de 2022 às 20:59

Paulo Cezar Lisboa, de 61 anos, saiu para comprar pão em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e não voltou; família recebeu informações de que ele estaria em uma zona rural de Viana, no Espírito Santo
Paulo Cezar Lisboa, de 61 anos, teria sido visto perto de um comércio na zona rural de Viana Crédito: Acervo pessoal
O aposentado Paulo Cezar Lisboa, de 61 anos, está desaparecido desde o último dia 19, quando saiu de casa para comprar pão, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Nesta terça-feira (23), a família recebeu a informação de que o homem teria sido visto em uma Zona Rural de Viana, no Espírito Santo. Aflitos e sem notícias, eles pedem ajuda para encontrar o parente.
A esposa de Paulo, Rita de Cássia Pereira Lisboa, contou que recebeu uma ligação no número do marido. "Um comerciante disse que foi fazer uma entrega e esse rapaz que ele julga ser meu marido estava nesse local, numa área rural, e pediu para que ele ligasse para o nosso contato. O rapaz anotou o telefone e quando chegou em uma área que tinha sinal, ligou para a gente", relatou a dona de casa.
Pelas características passadas, a família acredita que o homem visto em Viana possa ser Paulo. No entanto, não conseguiram mais contato com o comerciante que teria conversado com o aposentado.
Paulo saiu de casa durante a tarde do dia 19 para comprar pão e não voltou mais. "Tudo leva a crer que ele tenha tido uma perda de memória e saído sem rumo, pegando caronas. Ele é diabético e cardiopata grave. Minha preocupação é que ele está todos esses dias sem medicação", desabafou Rita. O aposentado nunca tinha desaparecido antes.
Quando saiu de casa, Paulo estava usando uma camisa branca, com casaco de cor escura por cima, e uma bermuda bege. A família registrou a ocorrência no mesmo dia do desaparecimento.
Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que "as investigações estão em andamento no Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que realiza diligências em busca de informações para localizar a vítima".
Qualquer informação sobre Paulo pode ser enviada para o Disque-Denúncia do Rio de Janeiro, pelos telefones (21) 22531177 ou (21) 988496254.

Veja Também

Mulher que desapareceu em Vitória é encontrada por vizinha em Cariacica

Mulher que desapareceu após embarcar no Transcol é encontrada no ES

Jovem que sumiu em Jardim da Penha é encontrado em Marataízes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

desaparecidos Rio de Janeiro Viana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lanche saudável: 4 receitas ricas em proteínas para o café da tarde
Imagem de destaque
Netflix: lançamentos da semana entre 06 e 12 de abril de 2026 
Imagem de destaque
Ferraço anuncia mais dois novos secretários no ES; saiba quem são

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados