Aposentado desaparecido no RJ é visto em Viana e família pede ajuda

Paulo Cezar Lisboa, de 61 anos, teria sido visto perto de um comércio na zona rural de Viana Crédito: Acervo pessoal

O aposentado Paulo Cezar Lisboa, de 61 anos, está desaparecido desde o último dia 19, quando saiu de casa para comprar pão, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro . Nesta terça-feira (23), a família recebeu a informação de que o homem teria sido visto em uma Zona Rural de Viana , no Espírito Santo . Aflitos e sem notícias, eles pedem ajuda para encontrar o parente.

A esposa de Paulo, Rita de Cássia Pereira Lisboa, contou que recebeu uma ligação no número do marido. "Um comerciante disse que foi fazer uma entrega e esse rapaz que ele julga ser meu marido estava nesse local, numa área rural, e pediu para que ele ligasse para o nosso contato. O rapaz anotou o telefone e quando chegou em uma área que tinha sinal, ligou para a gente", relatou a dona de casa.

Pelas características passadas, a família acredita que o homem visto em Viana possa ser Paulo. No entanto, não conseguiram mais contato com o comerciante que teria conversado com o aposentado.

Paulo saiu de casa durante a tarde do dia 19 para comprar pão e não voltou mais. "Tudo leva a crer que ele tenha tido uma perda de memória e saído sem rumo, pegando caronas. Ele é diabético e cardiopata grave. Minha preocupação é que ele está todos esses dias sem medicação", desabafou Rita. O aposentado nunca tinha desaparecido antes.

Quando saiu de casa, Paulo estava usando uma camisa branca, com casaco de cor escura por cima, e uma bermuda bege. A família registrou a ocorrência no mesmo dia do desaparecimento.

Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que "as investigações estão em andamento no Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que realiza diligências em busca de informações para localizar a vítima".