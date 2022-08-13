Mulher que desapareceu em Vitória é encontrada por vizinha em Cariacica

"A vizinha estava indo para o trabalho e encontrou a minha irmã andando. Ela parou o carro, correu atrás dela, conseguiu conversar e levou minha irmã para o serviço, entrando em contato com a gente. Nós fomos buscar e ela já está em casa, bem cansada, porque andou muito. Ela disse que passou a noite ali no posto de Alto Lage e saiu pela manhã", contou Jhonathan.