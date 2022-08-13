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Mulher que desapareceu em Vitória é encontrada por vizinha em Cariacica

Hianna Caldeira Jeanmobod, de 40 anos, tinha saído durante a madrugada de quinta-feira (11) e deixou os familiares desesperados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2022 às 21:08

Publicado em 12 de Agosto de 2022 às 21:08

Hianna Caldeira Jeanmobod, de 40 anos, moradora do bairro Grande Vitória, na Capital, que estava desaparecida desde a madrugada de quinta-feira (11), foi encontrada por uma vizinha na manhã desta sexta-feira (12).
De acordo Jhonathan Caldeira Jeanmonod, irmão da mulher, Hianna estava caminhando por Jardim América, em Cariacica, quando foi vista por uma vizinha da família.
"A vizinha estava indo para o trabalho e encontrou a minha irmã andando. Ela parou o carro, correu atrás dela, conseguiu conversar e levou minha irmã para o serviço, entrando em contato com a gente. Nós fomos buscar e ela já está em casa, bem cansada, porque andou muito. Ela disse que passou a noite ali no posto de Alto Lage e saiu pela manhã", contou Jhonathan.
Hianna tinha saído de casa por volta das 2h da madrugada apenas com a roupa do corpo. A família estava desesperada porque não tinha ideia do que tinha acontecido, já que a mulher tinha deixado a chave de casa na escada, os dois filhos dormindo e saído. O caso já tinha sido registrado na Polícia Civil.

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