Jovem que sumiu em Jardim da Penha é encontrado em Marataízes

Chegou ao fim a agonia da família do jovem Allan Gabriel Passamani Vila Real, de 17 anos, que estava desaparecido desde a manhã de sexta-feira (5), quando saiu de casa no bairro Jardim da Penha, em Vitória. Familiares mobilizaram amigos, parentes e conhecidos nas redes sociais para encontrar o rapaz, que foi localizado na tarde deste sábado (5).
O garoto foi encontrado por populares na cidade de Marataízes, no Litoral Sul capixaba. A cidade fica a cerca de 122 quilômetros da Capital e a família ainda não sabe como o estudante chegou até o local.
Em contato com A Gazeta, a mãe de Allan Gabriel, Poliana Passamani Ribeiro, confirmou que Gabriel foi encontrado. Ela contou que, após a divulgação do desaparecimento, a família recebeu a informação de que um jovem com características semelhantes estava andando pelas ruas de Marataízes. Os familiares seguiram de carro até o município litorâneo e o encontraram.
Poliana permaneceu em Vitória, enquanto outros familiares foram ao encontro do garoto. Quando saiu de casa, Allan Gabriel havia levado uma mala pequena com algumas peças de roupa, uma quantia em dinheiro e também a cachorrinha da família, da raça pinscher.
As polícias Civil e Militar foram demandadas por mais detalhes do caso. Assim que uma resposta for dada, esta reportagem será atualizada.