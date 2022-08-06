Jovem que sumiu em Jardim da Penha é encontrado em Marataízes

Allan Gabriel Passamani Vila Real, de 17 anos, está desaparecido desde a madrugada de 05 de agosto Crédito: Acervo pessoal

O garoto foi encontrado por populares na cidade de Marataízes , no Litoral Sul capixaba. A cidade fica a cerca de 122 quilômetros da Capital e a família ainda não sabe como o estudante chegou até o local.

Em contato com A Gazeta, a mãe de Allan Gabriel, Poliana Passamani Ribeiro, confirmou que Gabriel foi encontrado. Ela contou que, após a divulgação do desaparecimento, a família recebeu a informação de que um jovem com características semelhantes estava andando pelas ruas de Marataízes. Os familiares seguiram de carro até o município litorâneo e o encontraram.

Poliana permaneceu em Vitória, enquanto outros familiares foram ao encontro do garoto. Quando saiu de casa, Allan Gabriel havia levado uma mala pequena com algumas peças de roupa, uma quantia em dinheiro e também a cachorrinha da família, da raça pinscher.