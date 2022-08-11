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Desaparecida

Família busca por mulher que desapareceu de madrugada em Vitória

Hianna Caldeira Jeanmonod é moradora do bairro Grande Vitória, na Capital, e desapareceu por volta das 2h desta quinta-feira (11)
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

11 ago 2022 às 16:35

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 16:35

Hianna Caldeira Jeanmonod, de 40 anos, está desaparecida desde as 2h da madrugada desta quinta-feira (11)
Hianna Caldeira Jeanmonod, de 40 anos, está desaparecida desde as 2h da madrugada desta quinta-feira (11) Crédito: Jhonathan Caldeira Jeanmonod | Familiar

Atualização

12/08/2022 - 8:26
A família de Hianna Caldeira Jeanmonod informou que a mulher foi encontrada na manhã desta sexta-feira (12), enquanto andava em Jardim América, Cariacica. Ela foi vista por uma vizinha, que alertou os parentes. Hianna disse que andou muito e passou a noite no Pronto Atendimento de Alto Lage. Ela já está em casa.
Hianna Caldeira Jeanmonod, de 40 anos, está desaparecida desde a madrugada desta quinta-feira (11). Moradora do bairro Grande Vitória, em Vitória, ela saiu de casa por volta das 2h apenas com a roupa do corpo, e desde então não foi mais vista.
De acordo com o irmão dela, Jhonathan Caldeira Jeanmonod, Hianna é natural da Bahia e se mudou para o Espírito Santo há 23 anos. Segundo ele, a irmã saiu de casa vestindo uma blusa branca e saia jeans. 
"Nós não temos ideia para onde ela tenha ido. Ela apenas deixou a chave da casa na escada, os dois filhos dormindo e saiu"
Jhonathan Caldeira Jeanmonod - Irmão de Hianna Caldeira Jeanmonod
Os familiares informaram que o boletim de ocorrência foi feito. A reportagem demandou a Polícia Civil e, assim que houver retorno, o texto será atualizado. 
Quem tiver qualquer informação a respeito da Hianna Caldeira Jeanmonod deve entrar em contato por meio do Disque-Denúncia (181). A família também se colocou à disposição. Neste caso, as ligações podem ser feitas para Jhonathan, no número (27) 99978-9844.

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