Família busca por mulher que desapareceu de madrugada em Vitória

Atualização
12/08/2022 - 8:26
A família de Hianna Caldeira Jeanmonod informou que a mulher foi encontrada na manhã desta sexta-feira (12), enquanto andava em Jardim América, Cariacica. Ela foi vista por uma vizinha, que alertou os parentes. Hianna disse que andou muito e passou a noite no Pronto Atendimento de Alto Lage. Ela já está em casa.
Hianna Caldeira Jeanmonod, de 40 anos, está desaparecida desde a madrugada desta quinta-feira (11). Moradora do bairro Grande Vitória, em Vitória, ela saiu de casa por volta das 2h apenas com a roupa do corpo, e desde então não foi mais vista.
De acordo com o irmão dela, Jhonathan Caldeira Jeanmonod, Hianna é natural da Bahia e se mudou para o Espírito Santo há 23 anos. Segundo ele, a irmã saiu de casa vestindo uma blusa branca e saia jeans.
"Nós não temos ideia para onde ela tenha ido. Ela apenas deixou a chave da casa na escada, os dois filhos dormindo e saiu"
Os familiares informaram que o boletim de ocorrência foi feito. A reportagem demandou a Polícia Civil e, assim que houver retorno, o texto será atualizado.
Quem tiver qualquer informação a respeito da Hianna Caldeira Jeanmonod deve entrar em contato por meio do Disque-Denúncia (181). A família também se colocou à disposição. Neste caso, as ligações podem ser feitas para Jhonathan, no número (27) 99978-9844.