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Mulher que desapareceu após embarcar no Transcol é encontrada no ES

Tatiana de Jesus Ferreira, da Serra, estava desaparecida desde terça-feira (9). Segundo o filho, ela teve um surto e foi localizada em Vila Velha
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

11 ago 2022 às 15:57

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 15:57

Tatiana de Jesus Ferreira, de 40 anos, está desaparecida desde a tarde desta terça-feira (9)
Tatiana de Jesus Ferreira, de 40 anos, foi encontrada na tarde desta quinta-feira (11), em uma área rural de Vila Velha Crédito: Nilma de Jesus | Familiar
Tatiana de Jesus Ferreira, de 40 anos, que estava desaparecida desde a tarde de terça-feira (9), na Serra, foi encontrada. A mulher saiu de casa e embarcou em um ônibus Transcol da linha 826, que liga o bairro Jardim Carapina ao Terminal de Carapina, com destino à Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, para fazer compras, e desde então não havia sido mais vista. 
Na tarde desta quinta-feira (11), o filho de Tatiana, que se identificou como Matheus, entrou em contato com a reportagem de A Gazeta para informar que a mãe foi encontrada. Segundo ele, ela passou por um surto e foi encontrada em uma área rural de Vila Velha. De acordo com o familiar, ela passa bem.  
Polícia Civil foi demandada pela reportagem para mais informações. Quando houver retorno, o texto será atualizado. 

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