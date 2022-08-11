Mulher que desapareceu após embarcar no Transcol é encontrada no ES

Tatiana de Jesus Ferreira, de 40 anos, que estava desaparecida desde a tarde de terça-feira (9), na Serra, foi encontrada. A mulher saiu de casa e embarcou em um ônibus Transcol da linha 826, que liga o bairro Jardim Carapina ao Terminal de Carapina, com destino à Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, para fazer compras, e desde então não havia sido mais vista.
Na tarde desta quinta-feira (11), o filho de Tatiana, que se identificou como Matheus, entrou em contato com a reportagem de A Gazeta para informar que a mãe foi encontrada. Segundo ele, ela passou por um surto e foi encontrada em uma área rural de Vila Velha. De acordo com o familiar, ela passa bem.
A Polícia Civil foi demandada pela reportagem para mais informações. Quando houver retorno, o texto será atualizado.