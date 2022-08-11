Mulher que desapareceu após embarcar no Transcol é encontrada no ES

Tatiana de Jesus Ferreira, de 40 anos, foi encontrada na tarde desta quinta-feira (11), em uma área rural de Vila Velha

Na tarde desta quinta-feira (11), o filho de Tatiana, que se identificou como Matheus, entrou em contato com a reportagem de A Gazeta para informar que a mãe foi encontrada. Segundo ele, ela passou por um surto e foi encontrada em uma área rural de Vila Velha. De acordo com o familiar, ela passa bem.