Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Desaparecida

Mulher desaparece após embarcar em ônibus do Transcol na Serra

Tatiana de Jesus Ferreira, de 40 anos, saiu de casa por volta de 12h, com destino a Vila Velha; familiares tentam contato pelo celular, mas sem sucesso
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

10 ago 2022 às 19:27

Publicado em 10 de Agosto de 2022 às 19:27

Tatiana de Jesus Ferreira, de 40 anos, está desaparecida desde a tarde desta terça-feira (9)
Tatiana de Jesus Ferreira, de 40 anos, está desaparecida desde a tarde desta terça-feira (9) Crédito: Nilma de Jesus | Familiar

Atualização

11/08/2022 - 4:06
Na tarde desta quinta-feira (11), familiares de Tatiana de Jesus Ferreira informaram que ela havia sido encontrada em Vila Velha.
Mãe de dois filhos, Tatiana de Jesus Ferreira, está desaparecida desde a tarde desta terça-feira (9), após embarcar em um ônibus da linha 826, no bairro Jardim Carapina, na Serra. A mulher, de 40 anos, saiu de casa por volta de 12h com destino à Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, para fazer compras.
De acordo com o filho dela, Mateus Ferreira, a família buscou por imagens de câmeras de videomonitoramento próximas ao ponto de ônibus onde Tatiana embarcou. Segundo ele, a mãe vestia calça jeans e blusa de manga curta de cor clara. Ela também usava uma mochila nas costas. 
"Pelas câmeras, nós vimos que ela pegou o ônibus tranquila. Foi a linha 826, que liga Jardim Carapina ao Terminal de Carapina. Desde então, ela não deu mais notícias. Já tentamos ligar para o telefone dela, mas só cai na caixa postal"
Mateus Ferreira dos Santos  - Filho de Tatiana de Jesus Ferreira
A família também já foi a hospitais da região e ao Instituto Médico Legal (IML) em busca de notícias. O boletim de ocorrência foi feito. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

desaparecidos espírito santo Bairro Jardim Carapina Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Estamos afundando cada vez mais': iranianos se preparam para ataques à infraestrutura civil do país enquanto prazo do ultimato de Trump se aproxima
Imagem BBC Brasil
Trump diz que pode 'eliminar o Irã em uma noite', com prazo de ultimato se aproximando e sem sinais de que Teerã vai ceder
Imagem de destaque
Trump: a linguagem como representação do ser

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados