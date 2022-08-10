Mulher desaparece após embarcar em ônibus do Transcol na Serra

Atualização
11/08/2022 - 4:06
Na tarde desta quinta-feira (11), familiares de Tatiana de Jesus Ferreira informaram que ela havia sido encontrada em Vila Velha.
Mãe de dois filhos, Tatiana de Jesus Ferreira, está desaparecida desde a tarde desta terça-feira (9), após embarcar em um ônibus da linha 826, no bairro Jardim Carapina, na Serra. A mulher, de 40 anos, saiu de casa por volta de 12h com destino à Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, para fazer compras.
De acordo com o filho dela, Mateus Ferreira, a família buscou por imagens de câmeras de videomonitoramento próximas ao ponto de ônibus onde Tatiana embarcou. Segundo ele, a mãe vestia calça jeans e blusa de manga curta de cor clara. Ela também usava uma mochila nas costas.
"Pelas câmeras, nós vimos que ela pegou o ônibus tranquila. Foi a linha 826, que liga Jardim Carapina ao Terminal de Carapina. Desde então, ela não deu mais notícias. Já tentamos ligar para o telefone dela, mas só cai na caixa postal"
A família também já foi a hospitais da região e ao Instituto Médico Legal (IML) em busca de notícias. O boletim de ocorrência foi feito.