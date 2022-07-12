Mecânico está desaparecido desde maio após fugir de clínica no ES

Josué deu entrada no centro de reabilitação no dia 27 de maio, e fugiu no dia seguinte Crédito: Acervo familiar

A família do mecânico Josué Rodrigues Campos, de 43 anos, está desesperada por notícias. Há um mês e duas semanas, o mecânico fugiu de um centro de reabilitação em Nova Carapina II, na Serra , e não foi mais visto. Ele tinha dado entrada na instituição no dia anterior, por vontade própria.

A dona de casa Mirian Rodrigues Campos, de 38 anos, contou que a família é de Ibatiba , no Sul do Estado . Em maio, Josué disse que queria ser internado para tratar o vício em bebidas alcoólicas, e familiares encontraram um projeto social na Serra.

No dia 27 de maio, ele deu entrada na unidade. Dias depois, a família recebeu um telefonema do centro, dizendo que o mecânico tinha fugido. "Disseram que ele tinha pulado o muro. Fomos até lá, eles puxaram nas câmeras e viram que, na verdade, ele tinha saído pelo portão às 20h (do dia 28)", relatou Mirian.

A família chegou a fazer buscas pela região, preocupada por nos fundos da unidade haver uma mata. "Meu sobrinho foi lá, depois meu irmão. A gente não consegue entender o porquê ele fez isso. Ele bebia muito e quis ser internado, quis ajuda. Agora estamos desesperados", desabafou a dona de casa.

Ela ainda destacou que Josué saiu do local sem levar qualquer pertence. "Ele deixou roupas e documento. Ele não tem conhecidos na Serra, nem sabe nosso número de telefone de cabeça. Já fizemos boletim de ocorrência, estamos precisando muito de ajuda", lamentou.

Segundo ela, no dia do desaparecimento, Josué usava blusa azul, bermuda jeans, jaqueta marrom e boné preto.

O QUE DIZ O CENTRO DE REABILITAÇÃO

Procurado por A Gazeta, o pastor Carlos Eduardo, responsável pelo projeto Cristolândia, na Serra, disse que não realiza internação compulsória. "Aqui é um centro de recuperação de dependência química e a internação não é compulsória. A pessoa vem e sai, se quiser. Alguns vêm com abstinência muito forte e escolhem sair", explicou.

Segundo ele, Josué "chegou com abstinência, tremendo". "Quando a pessoa chega a gente deixa uns dois dias deitada, sem atividade. Só dá alimentação. No dia seguinte, ele comeu, mas com muita dificuldade. À noite, ele saiu do quarto, entrou no mato e sumiu. Fomos atrás, mas não achamos mais", contou.