Caminhão de bebidas invade casa ao descer ladeira em Colatina

Um caminhão invadiu uma casa ao descer uma ladeira no fim da manhã desta quinta-feira (11), no bairro Santo Antônio, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. Segundo apuração do repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, o freio do veículo teria falhado. Apesar do acidente, não houve feridos.
O caminhão é de uma distribuidora de bebidas, que fazia entregas no momento. Três funcionários estavam no caminhão. O condutor informou que jogou o veículo contra a residência para evitar que descesse a ladeira desgovernado.
O morador da casa disse que uma coluna foi atingida, o que comprometeu parte da estrutura da residência. A Prefeitura de Colatina informou que a Defesa Civil foi acionada e a vistoria será realizada no imóvel na sexta-feira (12).