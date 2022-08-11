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Acidente

Caminhão de bebidas invade casa ao descer ladeira em Colatina

Segundo o motorista, o freio do veículo teria falhado. Para que o caminhão não descesse desgovernado, condutor optou por jogá-lo contra o imóvel
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

11 ago 2022 às 16:02

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 16:02

Carro invade casa na tarde desta quinta-feira (11), no bairro Santo Antônio, em Colatina
Caminhão foi jogado contra imóvel para evitar descida desgovernada Crédito: Leitor | A Gazeta
Um caminhão invadiu uma casa ao descer uma ladeira no fim da manhã desta quinta-feira (11), no bairro Santo Antônio, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. Segundo apuração do repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, o freio do veículo teria falhado. Apesar do acidente, não houve feridos. 
O caminhão é de uma distribuidora de bebidas, que fazia entregas no momento. Três funcionários estavam no caminhão. O condutor informou que jogou o veículo contra a residência para evitar que descesse a ladeira desgovernado. 
O morador da casa disse que uma coluna foi atingida, o que comprometeu parte da estrutura da residência. A Prefeitura de Colatina informou que a Defesa Civil foi acionada e a vistoria será realizada no imóvel na sexta-feira (12).
Carro invade casa na tarde desta quinta-feira (11), no bairro Santo Antônio, em Colatina
Uma das colunas do imóvel foi atingida pelo caminhão Crédito: Leitor | A Gazeta

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