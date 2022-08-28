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Corpo entre túmulos

Garoto de 15 anos é assassinado dentro de cemitério em Cariacica

O corpo do adolescente foi encontrado com pelo menos dez perfurações por arma de fogo, segundo informações da perícia da Polícia Civil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2022 às 11:56

Publicado em 28 de Agosto de 2022 às 11:56

Wesley de Oliveira da Cruz foi morto no bairro Aparecida, em Cariacica. Corpo foi achado em cemitério
Wesley de Oliveira da Cruz foi morto no bairro Aparecida, em Cariacica. Corpo foi achado em cemitério Crédito: PC/Reprodução
Um adolescente de 15 anos foi assassinado dentro de um cemitério em Cariacica na madrugada deste domingo (28). O corpo foi encontrado no chão, entre os túmulos, com pelo menos dez perfurações por arma de fogo.  Outros dois parentes do jovem também foram assassinados nos últimos três anos. 
Wesley de Oliveira da Cruz foi morto no bairro Aparecida, em Cariacica. O corpo foi encontrado no Cemitério de Santo Agostinho por pessoas que chegaram ao local e acionaram a polícia. A suspeita é de que ele estava envolvido com o tráfico de drogas, mas nenhum familiar quis se manifestar ou confirmar a informação da polícia.
De acordo com as apurações do repórter Aurélio de Freitas, da TV Gazeta, há seis meses um tio de Wesley foi assassinado. A família também perdeu, há três anos, outro irmão de Wesley, que também foi morto aos 15 anos. As duas mortes também estariam ligadas ao tráfico de drogas.
Wesley de Oliveira da Cruz foi assassinado no bairro Aparecida, em Cariacica. Corpo foi achado em cemitério
Wesley de Oliveira da Cruz foi assassinado no bairro Aparecida, em Cariacica. Corpo foi achado em cemitério Crédito: TV Gazeta/Reprodução
Algumas horas após a retirada do corpo do adolescente do cemitério, moradores do bairro Aparecida informaram terem ouvido tiros sendo disparados na comunidade.

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Sobre o crime, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informou que foi acionada no início da manhã deste domingo (28) para verificar a informação de que havia um homem alvejado por disparos de arma de fogo e caído dentro de um cemitério, em Aparecida, Cariacica.
“Uma guarnição prosseguiu até o local e constatou o óbito, sendo acionada a perícia. Ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime”, é dito, por nota.
Acrescentou ainda, por nota, que o crime será  investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município onde ocorreram os fatos. Até o momento não houve detidos e não há outras informações que possam ser repassadas, por enquanto.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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