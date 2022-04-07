Adolescente é assassinado a tiros na frente do irmão em Cariacica

Mãe da vítima não quis ser identificada, mas deu entrevista para a TV Gazeta nesta quinta-feira (7) Crédito: Rodrigo Gomes

Dentro da própria casa e na frente do irmão. Um adolescente de apenas 15 anos foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (7), no bairro Flexal I, em Cariacica . A vítima foi identificada como Railson Santos Cardoso e tinha envolvimento com o tráfico de drogas há cerca de dois anos, segundo a família.

Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o jovem chegou a se esconder embaixo da cama, quando viu que a residência era invadida por criminosos por volta das 3h. Sem querer ser identificada, a mãe dele revelou que alguns suspeitos estavam encapuzados.

"Eles arrombaram a porta, dizendo ser a polícia, mas não era. Eram mais de dez homens: alguns ficaram do lado de fora e uns cinco entraram. Eles foram na cama do meu filho, atiraram e pediram para a gente se afastar. Quando a ambulância chegou, não tinha mais jeito", contou.

Irmão de Railson, um adolescente de 17 anos estava no mesmo quarto e presenciou o crime de perto e ficou ferido após uma coronhada (golpe que se dá usando uma arma). Além deles e da mãe, estavam na casa os outros quatro irmãos, incluindo uma criança pequena, de três anos.

Em entrevista à TV Gazeta, a mãe da vítima contou que Railson chegou a ser detido duas vezes nos últimos anos, uma por tráfico de drogas e outra por roubo. "Ele estava nessa vida. Não obedecia, era rebelde e parou de estudar. Não sei o que faço, pois estou com muito medo agora", desabafou.

Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada para verificar a informação de que disparos de arma de fogo teriam sido efetuados no bairro Flexal I. "Chegando ao local, a mãe da vítima disse que indivíduos armados entraram na residência procurando o filho e efetuaram os disparos. Ele foi a óbito na casa."

Já a Polícia Civil afirmou que o corpo do jovem foi encaminhado para o Departamento Médico Legal ( DML ) de Vitória e que o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP ) de Cariacica. "Nenhum suspeito foi detido e detalhes não serão divulgados", disse.

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