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Roubou e voltou

Em menos de 3 horas, homem arromba mercearia 2 vezes e vai preso em Vila Velha

Os dois crimes ocorreram no mesmo comércio entre a noite de quarta (6) e a madrugada desta quinta (7) ; na delegacia ele foi atuado pelos arrombamentos
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

07 abr 2022 às 09:01

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 09:01

Delegacia Regional de Vila Velha, uma das mais movimentadas da Grande Vitória
Delegacia Regional de Vila Velha, para onde o suspeito foi levado Crédito: Arquivo AG
Um homem foi autuado por dois crimes diferentes cometidos em menos de três horas no bairro Itapuã, em Vila Velha, na Grande Vitória. O caso aconteceu entre a noite da última quarta-feira (6) e a madrugada desta quinta-feira (7). 
Por volta de 23h, o suspeito teria invadido uma marcenaria no bairro Itapoã. O dono do estabelecimento disse que o indivíduo quebrou o cadeado, cortou fios das câmeras de videomonitoramento, invadiu o local e fugiu levando várias ferramentas.
A empresa que faz a vigilância do local avisou o dono sobre a invasão. Ele foi até à marcenaria e colocou um novo cadeado. Por volta das 2h da manhã, o homem foi avisado novamente que o comércio havia sido arrombado. 
Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o dono foi até o local, mais uma vez. No momento que foi tentar trancar o estabelecimento, o suspeito saiu da marcenaria com um facão na mão e teria partido para cima do proprietário, que fugiu  desesperado. 
Polícia Militar foi acionada e conseguiu localizar o suspeito. Ele estava em uma bicicleta e com ferramentas que teriam sido retiradas da marcenaria. 
O delegado informou à reportagem da TV Gazeta que o suspeito foi levado para a Delegacia de Vila Velha e autuado por dois crimes: pelo furto de 23h e por ameaçar o proprietário da marcenaria e levar objetos da marcenaria às 2h da manhã. 

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