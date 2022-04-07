Em menos de 3 horas, homem arromba mercearia 2 vezes e vai preso em Vila Velha

Delegacia Regional de Vila Velha, para onde o suspeito foi levado Crédito: Arquivo AG

Um homem foi autuado por dois crimes diferentes cometidos em menos de três horas no bairro Itapuã, em Vila Velha , na Grande Vitória . O caso aconteceu entre a noite da última quarta-feira (6) e a madrugada desta quinta-feira (7).

Por volta de 23h, o suspeito teria invadido uma marcenaria no bairro Itapoã. O dono do estabelecimento disse que o indivíduo quebrou o cadeado, cortou fios das câmeras de videomonitoramento, invadiu o local e fugiu levando várias ferramentas.

A empresa que faz a vigilância do local avisou o dono sobre a invasão. Ele foi até à marcenaria e colocou um novo cadeado. Por volta das 2h da manhã, o homem foi avisado novamente que o comércio havia sido arrombado.

Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o dono foi até o local, mais uma vez. No momento que foi tentar trancar o estabelecimento, o suspeito saiu da marcenaria com um facão na mão e teria partido para cima do proprietário, que fugiu desesperado.

Polícia Militar foi acionada e conseguiu localizar o suspeito. Ele estava em uma bicicleta e com ferramentas que teriam sido retiradas da marcenaria.