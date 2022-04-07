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Bairro Boa Vista I

Bandidos esvaziam rua, atiram e jovem é baleado em Vila Velha

Segundo relatos de testemunhas, suspeitos desceram do carro e mandaram todos saírem da rua, inclusive crianças que estavam brincando. Eles teriam atirado mais de 10 vezes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2022 às 22:09

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 22:09

Guarda Municipal foi acionada após jovem ser baleado no bairro Boa Vista I, em Vila Velha
Guarda Municipal foi acionada após jovem ser baleado no bairro Boa Vista I, em Vila Velha Crédito: Caique Verli
Dois homens armados que estavam dentro de um carro promoveram um ataque a tiros na Rua Graça Aranha, no bairro Boa Vista I, em Vila Velha, e deixaram um jovem ferido. Segundo relatos de testemunhas à TV Gazeta, os suspeitos desceram do veículo, mandaram todos saírem da rua e teriam atirado mais de dez vezes. Ao menos um dos disparos foi contra um jovem de 24 anos, baleado na perna.
Com o impacto da bala na coxa, o jovem atingido quebrou a perna e precisou ser levado para um hospital. A Guarda Municipal foi acionada e esteve na rua para reforçar a segurança. Segundo apuração da TV Gazeta, a Polícia Militar também foi ao local.
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Militar e a Polícia Civil para saber mais detalhes sobre a ocorrência e se algum suspeito foi detido. A matéria será atualizada assim que houver retorno.

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