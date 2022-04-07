Bandidos esvaziam rua, atiram e jovem é baleado em Vila Velha

Dois homens armados que estavam dentro de um carro promoveram um ataque a tiros na Rua Graça Aranha, no bairro Boa Vista I, em Vila Velha, e deixaram um jovem ferido. Segundo relatos de testemunhas à TV Gazeta, os suspeitos desceram do veículo, mandaram todos saírem da rua e teriam atirado mais de dez vezes. Ao menos um dos disparos foi contra um jovem de 24 anos, baleado na perna.
Com o impacto da bala na coxa, o jovem atingido quebrou a perna e precisou ser levado para um hospital. A Guarda Municipal foi acionada e esteve na rua para reforçar a segurança. Segundo apuração da TV Gazeta, a Polícia Militar também foi ao local.
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Militar e a Polícia Civil para saber mais detalhes sobre a ocorrência e se algum suspeito foi detido. A matéria será atualizada assim que houver retorno.