Dupla é detida após invadir cerimonial e furtar panelas em Cariacica

Dois homens, um de 38 e outro de 31 anos, foram detidos na madrugada desta quarta-feira (5) depois de invadirem um cerimonial, no bairro Jardim América, em Cariacica, na Grande Vitória, e furtarem panelas e vasilhas de alumínio. Vizinhos contaram que os criminosos invadiram o local por um buraco, mas o sensor disparou e o proprietário chamou a polícia.
De acordo com o proprietário do estabelecimento, Fabiano Stefanon Simões, esse tipo de invasão tem acontecido com frequência. Segundo ele, nem a cerca elétrica impede a ação dos criminosos.
Os produtos furtados foram encontrados em um ferro-velho da região. O caso foi registrado na Delegacia Regional do município.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta, e do g1 ES