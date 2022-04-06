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Em Jardim América

Dupla é detida após invadir cerimonial e furtar panelas em Cariacica

Criminosos entraram no local por um buraco e foram presos depois que o sensor do alarme disparou e o proprietário chamou a policia

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 11:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2022 às 11:55
Criminosos entraram em cerimonial no bairro Jardim América, em Cariacica.
Criminosos entraram em cerimonial no bairro Jardim América, em Cariacica. Crédito: Oliveira Alves
Dois homens, um de 38 e outro de 31 anos, foram detidos na madrugada desta quarta-feira (5) depois de invadirem um cerimonial, no bairro Jardim América, em Cariacica, na Grande Vitória, e furtarem panelas e vasilhas de alumínio. Vizinhos contaram que os criminosos invadiram o local por um buraco, mas o sensor disparou e o proprietário chamou a polícia.
De acordo com o proprietário do estabelecimento, Fabiano Stefanon Simões, esse tipo de invasão tem acontecido com frequência. Segundo ele, nem a cerca elétrica impede a ação dos criminosos.
Os produtos furtados foram encontrados em um ferro-velho da região. O caso foi registrado na Delegacia Regional do município.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta, e do g1 ES

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