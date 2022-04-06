Bebê de um ano morre afogada na piscina de casa em Cariacica

Uma bebê de um ano morreu após se afogar na piscina de casa no bairro Graúna, em Cariacica, na tarde desta terça-feira (5). Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a mãe não viu quando a criança saiu engatinhando e caiu na piscina. Ela foi socorrida pela mãe, mas morreu menos de uma hora após chegar ao Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage.
O corpo da bebê foi levado à unidade por volta das 20h. Familiares não quiseram gravar entrevista, mas confirmaram a morte por afogamento.
Em nota, o Corpo de Bombeiros esclareceu que não foi acionado para atender a ocorrência. A reportagem de A Gazeta também demandou a Polícia Militar e a Polícia Civil a respeito. Assim que os retornos forem dados, este texto será atualizado.