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Foi socorrida

Bebê de um ano morre afogada na piscina de casa em Cariacica

Corpo da menina foi levado ao PA de Alto Lage por volta das 20h desta terça-feira (5). Familiares não quiseram gravar entrevista, mas confirmaram a morte por afogamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2022 às 22:17

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 22:17

Uma bebê de um ano morreu após se afogar na piscina de casa no bairro Graúna, em Cariacica, na tarde desta terça-feira (5). Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a mãe não viu quando a criança saiu engatinhando e caiu na piscina. Ela foi socorrida pela mãe, mas morreu menos de uma hora após chegar ao Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage.
Bebê de um ano morre afogada na piscina de Casa em Cariacica
Bebê de um ano morre afogada na piscina de Casa em Cariacica Crédito: Reprodução
O corpo da bebê foi levado à unidade por volta das 20h. Familiares não quiseram gravar entrevista, mas confirmaram a morte por afogamento.
Em nota, o Corpo de Bombeiros esclareceu que não foi acionado para atender a ocorrência. A reportagem de A Gazeta também demandou a Polícia Militar e a Polícia Civil a respeito. Assim que os retornos forem dados, este texto será atualizado.

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