Jovem morre depois de ser esfaqueado em bairro de Cariacica

TV Gazeta, a família diz que o assassino é um usuário de drogas que estava transtornado querendo dinheiro. A vítima teria ido para o local visitar amigos. A provável causa do assassinato foi o jovem ter se recusado a comprar refrigerante que o suspeito estava vendendo. Lucas Oliveira Patrício, de 24 anos, morreu depois de levar quatro facadas, na Rua Oriente, em Alto Lage, em Cariacica , na noite desta sexta-feira (1°). De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, para a, a família diz que o assassino é um usuário de drogas que estava transtornado querendo dinheiro. A vítima teria ido para o local visitar amigos. A provável causa do assassinato foi o jovem ter se recusado a comprar refrigerante que o suspeito estava vendendo.

De acordo com informações do g1 ES, o criminoso teria aparecido para vender o refrigerante pelo valor de R$ 10. Assim como Lucas, todas as pessoas que estavam ali negaram o pedido, mas, no momento em que o jovem virou, foi atingido pelas costas com quatro facadas.

Lucas Oliveira Patrício, de 24 anos, morreu depois de levar quatro facadas Crédito: Leitor A Gazeta

Também segundo apuração da TV Gazeta, desesperado, Lucas correu para um hospital particular localizado no bairro Alto Lage, a aproximadamente 150 metros do local onde foi atingido pelo agressor. Durante a noite, Lucas foi então transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, mas morreu no início da madrugada.

À reportagem da TV Gazeta, a família diz que Lucas já teve envolvimento com o tráfico de drogas, mas que estava respondendo pelo crime em liberdade e trabalhando. Além disso, ele tinha o sonho de se tornar jogador de futebol.

De acordo com a Secretaria de Justiça do ES (Sejus), o jovem morto tem passagens pela polícia pelo crime de tráfico de drogas entre abril de 2016 a abril de 2020. Apesar da dor, a mãe de Lucas diz que perdoa o assassino.

Segundo informações da Polícia Militar, a pessoa que acionou apoio policial informou que o autor do fato fugiu em um coletivo. Segundo informações de testemunhas à PM, a vítima estava no ponto de ônibus na frente do hospital particular quando um morador em situação de rua se aproximou pedindo dinheiro. A vítima negou o pedido, sendo atingida por um golpe de arma branca no abdômen.

A Polícia Civil, em nota, afirmou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento o suspeito não foi localizado.