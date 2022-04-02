Jovem morre depois de ser esfaqueado em bairro de Cariacica

Lucas Oliveira Patrício, de 24 anos, morreu depois de levar quatro facadas, na Rua Oriente, em Alto Lage, em Cariacica, na noite desta sexta-feira (1°). De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, para a TV Gazeta, a família diz que o assassino é um usuário de drogas que estava transtornado querendo dinheiro. A vítima teria ido para o local visitar amigos. A provável causa do assassinato foi o jovem ter se recusado a comprar refrigerante que o suspeito estava vendendo.
De acordo com informações do g1 ES, o criminoso teria aparecido para vender o refrigerante pelo valor de R$ 10. Assim como Lucas, todas as pessoas que estavam ali negaram o pedido, mas, no momento em que o jovem virou, foi atingido pelas costas com quatro facadas.
Também segundo apuração da TV Gazeta, desesperado, Lucas correu para um hospital particular localizado no bairro Alto Lage, a aproximadamente 150 metros do local onde foi atingido pelo agressor. Durante a noite, Lucas foi então transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, mas morreu no início da madrugada.
À reportagem da TV Gazeta, a família diz que Lucas já teve envolvimento com o tráfico de drogas, mas que estava respondendo pelo crime em liberdade e trabalhando. Além disso, ele tinha o sonho de se tornar jogador de futebol.
De acordo com a Secretaria de Justiça do ES (Sejus), o jovem morto tem passagens pela polícia pelo crime de tráfico de drogas entre abril de 2016 a abril de 2020. Apesar da dor, a mãe de Lucas diz que perdoa o assassino.
Segundo informações da Polícia Militar, a pessoa que acionou apoio policial informou que o autor do fato fugiu em um coletivo. Segundo informações de testemunhas à PM, a vítima estava no ponto de ônibus na frente do hospital particular quando um morador em situação de rua se aproximou pedindo dinheiro. A vítima negou o pedido, sendo atingida por um golpe de arma branca no abdômen.
A Polícia Civil, em nota, afirmou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento o suspeito não foi localizado.
Na mesma noite, uma briga entre três moradores de rua também resultou em um homem esfaqueado, desta vez perto da movimentada Avenida Expedito Garcia, no bairro Campo Grande, também em Cariacica.