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Campo Grande

Briga entre homens termina com um esfaqueado em Cariacica

O homem esfaqueado, segundo apuração da TV Gazeta, foi socorrido pelo Samu e levado para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória, em estado grave

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 10:42

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

02 abr 2022 às 10:42
Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra uma briga entre três homens em situação de rua, por volta das 19h desta sexta-feira (2), em um ponto de ônibus do bairro Campo Grande, em Cariacica, próximo à movimentada Avenida Expedito Garcia. De acordo com apuração da TV Gazeta, testemunhas informaram que um deles, o que aparece sem camisa, foi esfaqueado pouco tempo depois.
O homem esfaqueado, também segundo apuração da TV Gazeta, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória, em estado grave. Segundo testemunhas, ele tem entre 30 e 35 anos de idade. A vítima teria uma casa na região, mas há aproximadamente 15 dias passou a perambular pelas ruas do bairro.
Em nota, a Polícia Militar informou que, na noite desta sexta-feira (1°), uma equipe do Samu solicitou apoio da PM em uma ocorrência de tentativa de homicídio. Militares foram ao local e encontraram um indivíduo esfaqueado no peito. Como a vítima estava inconsciente, não foi possível colher detalhes sobre o ocorrido.
Também demandada, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
Já a prefeitura do município, destacou, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), que não é possível vincular as pessoas em situação de rua aos criminosos que vivem nas ruas Quanto às pessoas em situação de rua, o município lançou, no início de julho de 2021, o programa Vida Nova Cariacica, que é uma ferramenta que visa articular chances de concretização de sonhos pessoais e profissionais para a população em situação de rua.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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