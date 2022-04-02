Briga entre homens termina com um esfaqueado em Cariacica

TV Gazeta, testemunhas informaram que um deles, o que aparece sem camisa, foi esfaqueado pouco tempo depois. Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra uma briga entre três homens em situação de rua, por volta das 19h desta sexta-feira (2), em um ponto de ônibus do bairro Campo Grande, em Cariacica , próximo à movimentada Avenida Expedito Garcia. De acordo com apuração da, testemunhas informaram que um deles, o que aparece sem camisa, foi esfaqueado pouco tempo depois.

O homem esfaqueado, também segundo apuração da TV Gazeta, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória, em estado grave. Segundo testemunhas, ele tem entre 30 e 35 anos de idade. A vítima teria uma casa na região, mas há aproximadamente 15 dias passou a perambular pelas ruas do bairro.

Em nota, a Polícia Militar informou que, na noite desta sexta-feira (1°), uma equipe do Samu solicitou apoio da PM em uma ocorrência de tentativa de homicídio. Militares foram ao local e encontraram um indivíduo esfaqueado no peito. Como a vítima estava inconsciente, não foi possível colher detalhes sobre o ocorrido.

Também demandada, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

Já a prefeitura do município, destacou, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), que não é possível vincular as pessoas em situação de rua aos criminosos que vivem nas ruas Quanto às pessoas em situação de rua, o município lançou, no início de julho de 2021, o programa Vida Nova Cariacica, que é uma ferramenta que visa articular chances de concretização de sonhos pessoais e profissionais para a população em situação de rua.