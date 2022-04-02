Ladrão atira contra guardas e PMs e rouba carros para fugir em Vila Velha

Um dos carros roubados por criminosos em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta

A fuga de um suspeito de roubo em Vila Velha envolveu disparos de arma de fogo contra a Guarda Municipal e roubo de três carros. No primeiro roubo, o homem estava com um comparsa, mas acabou batendo o carro no bairro Jardim Colorado. Depois da batida, um dos criminosos fugiu para o estacionamento de um supermercado e não foi mais visto. Já o comparsa trocou tiros com os agentes no meio da rua e roubou outros dois veículos. Isso tudo para conseguir fugir da prisão.

Em nota, a Guarda informou que estava em patrulhamento pelo bairro Santa Mônica, quando se deparou com um veículo HB20. Foi feita a verificação da placa, em que constava o modelo de um outro tipo de veículo. A equipe, então, realizou a abordagem, mas o condutor do carro iniciou fuga e disparos contra os agentes. Os disparos efetuados pelo condutor do veículo, em um momento, atingiram um outro veículo que passava pela avenida.

Também segundo a Guarda de Vila Velha, continuando o acompanhamento, o condutor do veículo perdeu o controle do carro e bateu contra a calçada, na localização próxima a um supermercado. O condutor do veículo fugiu e o passageiro desceu do carro atirando contra a Guarda Municipal e iniciou a fuga também.

À frente, o indivíduo efetuou disparos contra as equipes da Polícia Militar, não sendo mais localizado pela equipe da Guarda. A equipe retornou para o local da colisão do veículo, e constatou que o veículo possuía restrição de furto e roubo.

TV Gazeta, os dois homens não foram localizados. O primeiro carro roubado ficou com marcas de tiro. Um dos disparos atingiu a janela de um apartamento. Acionada pela Guarda Municipal, a Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da, os dois homens não foram localizados. O primeiro carro roubado ficou com marcas de tiro. Um dos disparos atingiu a janela de um apartamento. Acionada pela Guarda Municipal, a Polícia Militar também tentou deter o homem, mas foi recebida a tiros.

O segundo carro roubado estava com idosas. O veículo foi abandonado após uma colisão, como foi o primeiro. Após sair do carro, o suspeito roubou um terceiro carro. O motorista ficou refém e foi liberado apenas no bairro Ibes.

Demandada, a Polícia Civil informou que durante finais de semana, feriados e pontos facultativos a assessoria do órgão só tem acesso às ocorrências e autuações do plantão vigente das delegacias, não sendo possível localizar o caso.

A reportagem de A Gazeta também demandou a Polícia Militar para ter mais informações sobre a ocorrência. O texto será atualizado assim que houver um retorno.