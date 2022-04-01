Pai é preso suspeito de engravidar filha de 13 anos na Serra

Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) conduziu as investigações Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 39 anos, suspeito de estuprar e engravidar a filha de 13 anos, foi alvo de um mandado de prisão temporária cumprido pela Polícia Civil. O indivíduo acabou preso nesta quinta-feira (31), em casa, no município da Serra , na Grande Vitória

Segundo a titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, delegada Larissa Lacerda, o ato criminoso durou por aproximadamente cinco anos, até que a própria família realizou a denúncia do indivíduo.

“Recentemente, a vítima engravidou em decorrência dos abusos sofridos, fato que gerou a desconfiança dos demais familiares, momento em que a jovem revelou os fatos e relatou que sofria constantes ameaças para se manter em silêncio”, informou a delegada.

Após os procedimentos de praxe, o conduzido foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.