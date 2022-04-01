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Menina era ameaçada

Pai é preso suspeito de engravidar filha de 13 anos na Serra

Devido aos estupros, a vítima engravidou; segundo as investigações, a violência durou aproximadamente cinco anos, até que a própria família denunciasse o caso
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 abr 2022 às 10:58

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 10:58

Fachada da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente-DPCA
Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) conduziu as investigações Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um homem de 39 anos, suspeito de estuprar e engravidar a filha de 13 anos, foi alvo de um mandado de prisão temporária cumprido pela Polícia Civil. O indivíduo acabou preso nesta quinta-feira (31), em casa, no município da Serra, na Grande Vitória
Segundo a titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, delegada Larissa Lacerda, o ato criminoso durou por aproximadamente cinco anos, até que a própria família realizou a denúncia do indivíduo.
“Recentemente, a vítima engravidou em decorrência dos abusos sofridos, fato que gerou a desconfiança dos demais familiares, momento em que a jovem revelou os fatos e relatou que sofria constantes ameaças para se manter em silêncio”, informou a delegada.
Após os procedimentos de praxe, o conduzido foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.
Pai é preso suspeito de engravidar filha de 13 anos na Serra

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