Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em surto

Homem mata idoso com foice e ataca PMs em Cariacica

O suspeito, que acabou preso, se recusou a sair da casa onde o crime foi cometido e os policiais tiveram que lançar granadas para que ele deixasse a residência
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

01 abr 2022 às 10:43

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 10:43

Viatura da Polícia Militar
Polícia Militar teve que usar granadas para fazer suspeito de 49 anos sair da casa onde estava em Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva
Um idoso foi morto a golpes de faca e de foice no bairro Novo Horizonte, em Cariacica, na noite desta quinta-feira (31). O suspeito é um homem de 49 que, segundo a Polícia Militar, estava em surto e assassinou a vítima dentro de uma casa da qual ela era proprietária. A Polícia Civil informou que o homem foi preso em flagrante por homicídio e tentativa de homicídio contra os militares.
A Polícia Militar informou que foi acionada para uma ocorrência de homicídio e, chegando ao local, os militares viram o homem em surto dentro de uma casa. Moradores da região relataram que ele havia esfaqueado o dono do imóvel. A polícia informou que os militares tentaram convencer o homem a se entregar, mas ele não concordava.
Viaturas de apoio foram solicitadas e novamente os policiais tentaram convencer o homem a se entregar, já que, de acordo com a PM, ele estava cercado e em uma possível situação de flagrante de homicídio, mas não conseguiram. Para forçar o homem a sair, os policiais lançaram granadas na residência.
O suspeito, então, tentou fugir por uma porta nos fundos da casa, mas não conseguiu, já que havia uma parede. Ele, então, tentou sair pela lateral da residência, onde estavam dois policiais. Ele tentou avançar sobre os militares com uma faca e uma foice e, por isso, conforme a PM, os agentes disparam contra o homem, que foi ferido no tórax. 
A PM argumentou que o suspeito foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória. Uma faca com lâmina de cerca de 20 centímetros e uma foice com marcas de sangue foram apreendidas.
A Polícia Civil comunicou que o suspeito foi conduzido ao Plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e autuado em flagrante pelos crimes de homicídio, além de tentativa de homicídio contra os militares. Depois, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.
Já o corpo da vítima, ainda conforme a PC, foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Veja Também

Dono de hotel é esfaqueado dentro do próprio estabelecimento em Vitória

Homem é preso após perseguir companheira até a delegacia em Jaguaré

ES terá delegacia de crimes rurais e vai ampliar policiamento no campo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato Cariacica Grande Vitória Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Curva do petróleo confirma que o ES precisa olhar para novos horizontes
Imagem de destaque
Pizzaria capixaba sobe 3 posições entre as 50 melhores da América Latina
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados