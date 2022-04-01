Homem mata idoso com foice e ataca PMs em Cariacica

Polícia Militar teve que usar granadas para fazer suspeito de 49 anos sair da casa onde estava em Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva

Um idoso foi morto a golpes de faca e de foice no bairro Novo Horizonte, em Cariacica , na noite desta quinta-feira (31). O suspeito é um homem de 49 que, segundo a Polícia Militar , estava em surto e assassinou a vítima dentro de uma casa da qual ela era proprietária. A Polícia Civil informou que o homem foi preso em flagrante por homicídio e tentativa de homicídio contra os militares.

A Polícia Militar informou que foi acionada para uma ocorrência de homicídio e, chegando ao local, os militares viram o homem em surto dentro de uma casa. Moradores da região relataram que ele havia esfaqueado o dono do imóvel. A polícia informou que os militares tentaram convencer o homem a se entregar, mas ele não concordava.

Viaturas de apoio foram solicitadas e novamente os policiais tentaram convencer o homem a se entregar, já que, de acordo com a PM, ele estava cercado e em uma possível situação de flagrante de homicídio, mas não conseguiram. Para forçar o homem a sair, os policiais lançaram granadas na residência.

O suspeito, então, tentou fugir por uma porta nos fundos da casa, mas não conseguiu, já que havia uma parede. Ele, então, tentou sair pela lateral da residência, onde estavam dois policiais. Ele tentou avançar sobre os militares com uma faca e uma foice e, por isso, conforme a PM, os agentes disparam contra o homem, que foi ferido no tórax.

A PM argumentou que o suspeito foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória. Uma faca com lâmina de cerca de 20 centímetros e uma foice com marcas de sangue foram apreendidas.

A Polícia Civil comunicou que o suspeito foi conduzido ao Plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e autuado em flagrante pelos crimes de homicídio, além de tentativa de homicídio contra os militares. Depois, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.