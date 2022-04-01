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Tentativa de homicídio

Dono de hotel é esfaqueado dentro do próprio estabelecimento em Vitória

O idoso de 64 anos assistia TV no quarto dele quando faltou luz no local. No momento em que se preparava para verificar o ocorrido, um homem invadiu o local e o esfaqueou
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

01 abr 2022 às 09:43

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 09:43

Vitória
O dono do hotel estava no próprio quarto quando acabou a luz e ele foi esfaqueado quando se preparava para verificar o ocorrido Crédito: Poliana Alvarenga/Arquivo
Um empresário e dono de um hotel na região de Andorinhas, em Vitória, foi esfaqueado dentro do próprio estabelecimento, na noite desta quinta-feira (31), por volta das 20h. Ferido, ele contou aos policiais que estava no quarto dele assistindo televisão — o homem mora no hotel — e faltou luz no imóvel. 
Quando se preparara para descer e verificar o que havia ocorrido, um casal entrou no quarto dele, sendo que o homem portava uma faca e desferiu golpes no dono do hotel. Na sequência, o agressor e a mulher fugiram em meio à escuridão no local.
Devido aos gritos do homem de 64 anos que havia sido esfaquedo, outras pessoas chegaram ao quarto momentos após a tentativa de homicídio e ligaram para a polícia, além do Samu. Enquanto era socorrido, o idoso relatou que desconfiava que o ataque sofrido seria a mando de um homem que devia dinheiro a ele há muito tempo.
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A Polícia Militar informou que o suspeito de envolvimento no fato não estava no local quando a PM chegou para atender a ocorrência, mas, posteriormente, o homem se apresentou no endereço após a energia no prédio ser restabelecida por ele. "Diante do relato da vítima, o indivíduo foi detido e levado para a 1º Delegacia Regional (Vitória)", disse a corporação, em nota.
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil para saber se algum suspeito da tentativa de homicídio ou de ser mandante do crime havia sido preso. Na tarde desta sexta-feira (1º), a corporação informou apenas, por nota, que um "suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. O caso seguirá sob investigação na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória".
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

Atualização

01/04/2022 - 4:19
Após a publicação desta matéria, a Polícia Militar e a Polícia Civil informaram que um suspeito foi detido e autuado pelo crime de tentativa de homicídio e encaminhado a um presídio. O texto foi atualizado.

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