Polícia investiga desaparecimento de mãe e filho em Jerônimo Monteiro

Uma mãe e o filho dela, um homem de 58 anos, estão desaparecidos desde a manhã de quinta-feira (31). Familiares acreditam que houve um suposto roubo na propriedade em que os dois viviam na Comunidade de Lajinha, zona rural de Jerônimo Monteiro , no Sul do Estado . O caso está sendo investigado pela Polícia Civil

Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Segundo a PM, a solicitante da denúncia — filha e irmã das pessoas desaparecidas — contou à polícia que desde as 11h da última quarta-feira (30) não consegue entrar em contato com a mãe e o irmão.

Aos militares, ela relatou que o veículo que pertence ao irmão havia sido encontrado na Rua Idele Dan, abandonado e com as chaves na ignição. Por isso, ela temia que os familiares pudessem estar amarrados no interior da residência ou em outra casa.

Segundo informações do 3º Batalhão de Polícia Militar, o carro era um Fiat Strada Working de cor branca. Os militares realizaram buscas na propriedade da família, mas a mãe e o irmão da denunciante não foram localizados, nem mesmo o cachorro da família. “O interior da residência estava revirado, e todas as roupas, além de outros pertences e documentos foram levados”, informou a corporação, em nota.

PM foi acionada pela filha dos desaparecidos e realizou buscas na residência deles, mas ninguém foi localizado Crédito: Carlos Alberto Silva

VEÍCULO ROUBADO

Em nota, a PM disse que familiares ajudaram a abrir a porta da propriedade à força, pois o local tinha grades e estava trancado com cadeados. A Polícia Militar observou que as porteiras de acesso à residência estavam com o cadeado dificultando a entrada, e, segundo a solicitante da denúncia, um veículo foi roubado do local.

De acordo com a Polícia Militar, posteriormente policiais receberam informações sobre a localização de um carro com as mesmas características. “Teria sido abandonado, com alguns documentos e pertences que provavelmente seriam da vítima, na localidade de Jacutinga”, disse a corporação, destacando que nenhuma vítima foi localizada.

O 3° Batalhão da PM disse que o "veículo Fiat Strada foi removido para o pátio do Detran em Guaçuí e os objetos encontrados na localidade de Jacutinga, foram entregues na delegacia de Jerônimo Monteiro para serem periciados”, comunicou.

CHEIRO DE ENTORPECENTE NO CARRO

Segundo a PM, durante as buscas no carro encontrado, policiais sentiram um forte cheiro de entorpecente e receberam a informação de que os corpos das vítimas haviam sido encontrados, mas não tiveram comprovação. “Juntamente com outras equipes, os militares averiguaram a denúncia de que os corpos do homem e da mulher estariam em uma pedreira, no bairro Boa Esperança, porém nada foi encontrado”, disse a corporação.

Ainda segundo informações do 3° Batalhão da PM uma equipe da Policia Civil de Jerônimo Monteiro ficou encarregada das investigações.