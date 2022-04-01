Alunos com medo

Ameaça via WhatsApp mobiliza a polícia em escola de Cariacica

Mensagens intimidadoras foram enviadas na manhã desta sexta-feira (1°). Policiais visitaram colégio e aulas seguiram normalmente
Larissa Avilez

Publicado em 

01 abr 2022 às 19:51

Depois que alunos receberam mensagens de ameaça pelo celular durante as aulas, policiais militares precisaram visitar uma escola estadual na manhã desta sexta-feira (1º). O colégio, que atende crianças e adolescentes, fica em Cariacica. Apesar do susto, os estudantes foram tranquilizados pela equipe na própria instituição.
Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada porque os alunos estavam recebendo as ameaças em grupos, pelo aplicativo WhatsApp. "Tanto os estudantes quanto professores e funcionários foram orientados a ligar novamente para o 190 caso alguma situação anormal acontecesse", disse a corporação.
Questionada a respeito do episódio, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) disse apenas que as aulas continuaram normalmente na escola.
Veja Também

Polícia é acionada após ameaça de morte em escola de Linhares

Polícia é acionada após alunos soltarem rojões em escola de Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Sedu Polícia Militar Escolas Públicas
