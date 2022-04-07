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São Gabriel da Palha

Vídeo: idoso é cercado e assaltado na porta de banco no ES

Câmera de segurança do banco registrou o momento em que a vítima é cercada por três homens. O banco informou que vai ressarcir o valor roubado
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

07 abr 2022 às 10:18

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 10:18

Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que um idoso foi assaltado na porta de um banco no município de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. No vídeo é possível ver três suspeitos, dentro da agência, observando a vítima que está na área onde ficam os caixas eletrônicos. Quando o idoso vai em direção a saída, os homens o cercam e cometem o crime.
O assalto ocorreu na manhã de terça-feira (5). Por nota, o Banestes, agência onde ocorreu o crime, informou que o cliente terá o valor roubado ressarcido. O banco afirmou também que foram tomadas as devidas providências e que conta com o suporte das equipes de Segurança Pública para a investigação.
No mesmo dia, o idoso foi até a Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha registrar a ocorrência. A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação.
A corporação destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br.

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