Adolescente é assassinado a tiros em bairro de Vila Velha

Michael da Silva Santos, de 16 anos, morto a tiros em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros em Vila Velha . O crime aconteceu no bairro São Conrado, por volta das 20h, desta segunda-feira (16). De acordo com a polícia, nenhum suspeito foi preso.

Segundo informações da Polícia Militar , uma equipe foi enviada ao local após vários chamados no Ciodes de pessoas informando sobre tiros em uma rua do bairro.

Depois de buscas para localizar os autores dos disparos, a polícia encontrou um rapaz morto, aparentando ser menor de idade, com diversas perfurações de arma de fogo.

A vítima era Michael da Silva Santos, de 16 anos. Segundo informações do boletim de ocorrência que a reportagem teve acesso, moradores contaram que o jovem tinha envolvimento com o tráfico de drogas na região conhecida como Fazendinha.

A perícia foi acionada e o corpo recolhido para o Departamento Médico Legal, para ser feito o exame cadavérico e liberado para os familiares.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. “Até o momento, nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada”, informou, por nota.

A polícia reforça a importância da população colaborar com informações que possam levar à prisão dos suspeitos, por meio do Disque-Denúncia 181. “A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br . O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”, concluiu.

PAI PEDIU AJUDA PARA TIRAR FILHO DO TRÁFICO

De acordo com informações da TV Gazeta, uma semana antes de o filho ser morto, no dia 10 de agosto, o pai de Michael procurou a Delegacia do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle) pedindo ajuda para tirar o filho do tráfico de drogas.

No relato aos policiais civis, ele contou que os três filhos adolescentes estavam envolvidos com o tráfico.

Michael e o outro adolescente estavam atuando no tráfico de Ulisses Guimarães, em Vila Velha, e a filha estava namorando um traficante que atua como "vapor".

Ele disse que não sabia mais o que fazer. Antes, tinha procurado também o Conselho Tutelar, mas foi aconselhado a procurar a Deacle.

AVÓ DIZ QUE NETO QUERIA SAIR DO TRÁFICO

A avó do adolescente, uma idosa de 62 anos, contou à reportagem da TV Gazeta que ele queria sair do tráfico.

"Ele falou que sabia que essa vida não levava a nada", disse.

Contou ainda que o neto já vinha sofrendo ameaças de traficantes rivais.

Ainda de acordo com ela, o outro neto de 15 anos, que também é envolvido com o tráfico, sofreu um ataque recentemente. Ela tem medo agora que o outro neto tenha o mesmo destino do irmão.

"Eu me sinto muito triste. Não é fácil. Nem filho meu tive que entregar por causa do tráfico de drogas e com ele aconteceu isso", contou.

Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta