Adolescente é assassinado a tiros em bairro de Vila Velha

Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros em Vila Velha. O crime aconteceu no bairro São Conrado, por volta das 20h, desta segunda-feira (16). De acordo com a polícia, nenhum suspeito foi preso.
Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe foi enviada ao local após vários chamados no Ciodes de pessoas informando sobre tiros em uma rua do bairro.
Depois de buscas para localizar os autores dos disparos, a polícia encontrou um rapaz morto, aparentando ser menor de idade, com diversas perfurações de arma de fogo.
A vítima era Michael da Silva Santos, de 16 anos. Segundo informações do boletim de ocorrência que a reportagem teve acesso, moradores contaram que o jovem tinha envolvimento com o tráfico de drogas na região conhecida como Fazendinha.
A perícia foi acionada e o corpo recolhido para o Departamento Médico Legal, para ser feito o exame cadavérico e liberado para os familiares.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. “Até o momento, nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada”, informou, por nota.
A polícia reforça a importância da população colaborar com informações que possam levar à prisão dos suspeitos, por meio do Disque-Denúncia 181. “A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”, concluiu.
PAI PEDIU AJUDA PARA TIRAR FILHO DO TRÁFICO
De acordo com informações da TV Gazeta, uma semana antes de o filho ser morto, no dia 10 de agosto, o pai de Michael procurou a Delegacia do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle) pedindo ajuda para tirar o filho do tráfico de drogas.
No relato aos policiais civis, ele contou que os três filhos adolescentes estavam envolvidos com o tráfico.
Michael e o outro adolescente estavam atuando no tráfico de Ulisses Guimarães, em Vila Velha, e a filha estava namorando um traficante que atua como "vapor".
Ele disse que não sabia mais o que fazer. Antes, tinha procurado também o Conselho Tutelar, mas foi aconselhado a procurar a Deacle.
AVÓ DIZ QUE NETO QUERIA SAIR DO TRÁFICO
A avó do adolescente, uma idosa de 62 anos, contou à reportagem da TV Gazeta que ele queria sair do tráfico.
"Ele falou que sabia que essa vida não levava a nada", disse.
Contou ainda que o neto já vinha sofrendo ameaças de traficantes rivais.
Ainda de acordo com ela, o outro neto de 15 anos, que também é envolvido com o tráfico, sofreu um ataque recentemente. Ela tem medo agora que o outro neto tenha o mesmo destino do irmão.
"Eu me sinto muito triste. Não é fácil. Nem filho meu tive que entregar por causa do tráfico de drogas e com ele aconteceu isso", contou.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta
Atualização
17/08/2021 - 1:00
Após a publicação da reportagem, a TV Gazeta conversou com a família do adolescente. O texto foi atualizado.