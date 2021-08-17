Após escapar de tiros, homem procura a polícia e pede para ser preso em Colatina

O homem procurou a sede do Batalhão em Colatina Crédito: Divulgação

Um homem procurou o Batalhão da Polícia Militar de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, e pediu para ser preso, alegando que estava disposto a sair da vida do crime, neste domingo (15).

O homem se apresentou a um dos policiais, disse que mora na localidade de Mascarenhas, em Baixo Guandu, e que na madrugada anterior alguns criminosos foram até a sua casa e deram três disparos contra ele, mas que não foi atingido por nenhum. Ele contou ainda que se escondeu no mato e só saiu ao amanhecer, pedindo carona e chegando ao Batalhão.

O homem entregou cinco pedras de crack e uma arma de fabricação caseira, dentro de uma bolsa Crédito: PMES/ Divulgação

Na unidade, ele entregou cinco pedras de crack e uma arma de fabricação caseira, dentro de uma bolsa. A polícia informou ainda que os militares foram até a casa do homem e fizeram buscas no local, mas nada de ilícito foi encontrado.