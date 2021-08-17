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Noroeste do ES

Após escapar de tiros, homem procura a polícia e pede para ser preso em Colatina

O homem se apresentou a um dos policiais relatando que alguns criminosos foram até a sua casa e deram três disparos contra ele, mas que não foi atingido

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 07:10

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

17 ago 2021 às 07:10
A sede da PM foi construída no lugar do barracão que abrigava os imigrantes em 1890
O homem procurou a sede do Batalhão em Colatina Crédito: Divulgação
Um homem procurou o Batalhão da Polícia Militar de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, e pediu para ser preso, alegando que estava disposto a sair da vida do crime, neste domingo (15).
O homem se apresentou a um dos policiais, disse que mora na localidade de Mascarenhas, em Baixo Guandu, e que na madrugada anterior alguns criminosos foram até a sua casa e deram três disparos contra ele, mas que não foi atingido por nenhum. Ele contou ainda que se escondeu no mato e só saiu ao amanhecer, pedindo carona e chegando ao Batalhão.
O homem ele entregou cinco pedras de crack e uma arma de fabricação caseira, dentro de uma bolsa
O homem entregou cinco pedras de crack e uma arma de fabricação caseira, dentro de uma bolsa Crédito: PMES/ Divulgação
Na unidade, ele entregou cinco pedras de crack e uma arma de fabricação caseira, dentro de uma bolsa. A polícia informou ainda que os militares foram até a casa do homem e fizeram buscas no local, mas nada de ilícito foi encontrado.
O suspeito foi encaminhado para a Delegacia Regional de Colatina. De acordo com a Polícia Civil, o conduzido foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.

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