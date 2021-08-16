Computadores foram furtados dentro da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Crédito: Ricardo Medeiros

TV Gazeta, cerca de 60 computadores foram levados. A Ufes confirmou o furto, mas não informou a quantidade levada. A Polícia Federal investiga um furto dentro da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , em Vitória. Dezenas de computadores do Centro Tecnológico da universidade foram furtados há cerca de duas semanas. Segundo informações apuradas pela, cerca de 60 computadores foram levados. A Ufes confirmou o furto, mas não informou a quantidade levada.

Your browser does not support the audio element. Dezenas de computadores são furtados no Centro Tecnológico da Ufes

De acordo com a Superintendência de Infraestrutura da Ufes, os equipamentos haviam sido retirados dos laboratórios e levados para um auditório do Centro Tecnológico. A mudança foi feita provisoriamente, enquanto a universidade realizava algumas intervenções nos prédios para o retorno das aulas presenciais. Quando os computadores estavam todos no mesmo local, dentro do auditório, foram furtados. O local estava trancado com cadeado.

"Os equipamentos haviam sido retirados de laboratórios e levados para um outro espaço do Centro, em função das intervenções que estão sendo realizadas nos prédios da Universidade para adequá-los às normas de biossegurança a serem adotadas em função da pandemia de covid-19. A direção do Centro Tecnológico ressalta que o espaço onde os computadores foram colocados estava reservado e trancado. Ainda não foi possível confirmar o número de equipamentos furtados", diz a nota enviada pela Ufes.

PF INVESTIGA O CASO

Polícia Federal investiga o caso. Até o momento, ninguém foi preso e não se sabe o paradeiro dos computadores.