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PF investiga

Dezenas de computadores são furtados no Centro Tecnológico da Ufes

Até o momento, ninguém foi preso e não se sabe o paradeiro dos computadores. Caso aconteceu há cerca de duas semanas

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 13:40

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

16 ago 2021 às 13:40
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)
Computadores foram furtados dentro da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Crédito: Ricardo Medeiros
A Polícia Federal investiga um furto dentro da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória. Dezenas de computadores do Centro Tecnológico da universidade foram furtados há cerca de duas semanas. Segundo informações apuradas pela TV Gazeta, cerca de 60 computadores foram levados. A Ufes confirmou o furto, mas não informou a quantidade levada.
Dezenas de computadores são furtados no Centro Tecnológico da Ufes
De acordo com a Superintendência de Infraestrutura da Ufes, os equipamentos haviam sido retirados dos laboratórios e levados para um auditório do Centro Tecnológico. A mudança foi feita provisoriamente, enquanto a universidade realizava algumas intervenções nos prédios para o retorno das aulas presenciais. Quando os computadores estavam todos no mesmo local, dentro do auditório, foram furtados. O local estava trancado com cadeado.
"Os equipamentos haviam sido retirados de laboratórios e levados para um outro espaço do Centro, em função das intervenções que estão sendo realizadas nos prédios da Universidade para adequá-los às normas de biossegurança a serem adotadas em função da pandemia de covid-19. A direção do Centro Tecnológico ressalta que o espaço onde os computadores foram colocados estava reservado e trancado. Ainda não foi possível confirmar o número de equipamentos furtados", diz a nota enviada pela Ufes.

PF INVESTIGA O CASO

A Polícia Federal investiga o caso. Até o momento, ninguém foi preso e não se sabe o paradeiro dos computadores.
À TV Gazeta, a Polícia Federal informou que não vai passar nenhuma informação, para não atrapalhar as investigações. O caso está sendo investigado em sigilo.

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