"Cultura Solidária" abre inscrições para oficinas com bolsas de R$ 400

Fotografia é o tema de uma das oficinas realizadas pelo Cultura Solidária Crédito: Pixabay

Desenvolvido pelo Festival de Cinema de Vitória, maior mostra audiovisual do Espírito Santo, o projeto "Cultura Solidária" promete levar arte, capacitação e empoderamento a moradores de bairros periféricos da Serra, Vitória e Cariacica. A ideia é atingir participantes das mais diversas situações de vulnerabilidade, seja racial, social, geográfica, geracional e sexual.

O projeto promoverá oficinas de formação, exposição virtual e concurso de fotografia, entre os meses de agosto e setembro, em formato híbrido, ou seja, virtual e presencial. As inscrições para os cursos começam nesta segunda-feira (16) e seguem até 25 de agosto, pela internet . Cada aluno receberá uma bolsa de R$ 400.

Entre os cursos oferecidos, estão "Fotografia: Retratos Cotidianos", divididas entre Luara Monteiro e Thaís Gobbo; "Transmissão Ao Vivo", com Leonardo Almenara e "Elaboração e Gestão de Projetos Culturais Periféricos", com Ursula Dart.

As oficinas começam pelo município da Serra, entre 30 de agosto e 8 de setembro. Depois, é a vez de Cariacica, de 6 a 11 de setembro. Fechando, entre 13 e 18 do mesmo mês, as oficinas acontecem em Vitória (veja a lista no serviço abaixo).

Cada atividade de formação contará com 10 alunos, com 50% das vagas reservadas para mulheres. Uma turma será destinada exclusivamente para pessoas trans, em uma parceria com a Associação GOLD. Para se inscrever, é preciso ter, no mínimo, 18 anos e residir em um dos três municípios (Cariacica, Serra ou Vitória). Não é necessário ter experiencia prévia.

Como já citado, cada participante receberá uma bolsa de estudos no valor de R$ 400, paga em duas vezes: uma no primeiro dia de aula e a segunda no encerramento da oficina. O total investido será de R$ 48 mil, distribuídos em recursos voltados para a educação e formação cultural.

"O '27º FCV - Cultura Solidária' é um projeto que fortalece um importante braço do Festival de Cinema de Vitória: os laboratórios de formação. Com o patrocínio do Instituto Cultural Vale, vamos viabilizar ferramentas educacionais que promovem a reinserção através das cadeias produtivas da cultura”, adianta Lucia Caus, diretora do Festival de Vitória.

CONCURSOS

Além dos cursos de formação, o "Cultura Solidária" promove um concurso e uma exposição fotográfica. Os alunos presentes na oficina "Retratos Cotidianos" participarão de um concurso de fotografia (com regras a serem divulgadas futuramente). Além disso, as imagens produzidas pelos oficineiros farão parte do ciclo "Virtuais", seis exposições simultâneas que acontecem entre os dias 20 e 24 de setembro (também com formato a decidir).

Para encerrar a programação cultural, em 25 de setembro, acontece o "Festival Cultura Solidária". Na programação, será exibido um recorte da mostra "Mulheres no Cinema" (exibida recentemente), que apresenta produções dirigidas por realizadoras de várias partes do Brasil.

Thaís Gobbo será uma das oficineiras do "Cultura Solidária" Crédito: Festival de Cinema de Vitória

Na ocasião, serão entregues os prêmios para os vencedores do concurso de fotografia. As seis melhores fotos, escolhidas por meio de votação popular, ganharão um Celular Motorola One Fusion 128GB.

27º FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA - CULTURA SOLIDÁRIA

OFICINAS

INSCRIÇÕES: de segunda (16) a 25 de agosto, gratuitamente, pela internet

internet PARTICIPAÇÃO: podem participar, moradores de Vitória, Serra e Cariacica, maiores de 18 anos. Não é preciso ter experiência prévia. Cada oficineiro receberá uma bolsa de R$ 400. Ao todo, serão dez vagas em cada oficina. As aulas têm início em 30 de agosto