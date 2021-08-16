"Cultura Solidária" abre inscrições para oficinas com bolsas de R$ 400

Desenvolvido pelo Festival de Cinema de Vitória, maior mostra audiovisual do Espírito Santo, o projeto "Cultura Solidária" promete levar arte, capacitação e empoderamento a moradores de bairros periféricos da Serra, Vitória e Cariacica. A ideia é atingir participantes das mais diversas situações de vulnerabilidade, seja racial, social, geográfica, geracional e sexual.
O projeto promoverá oficinas de formação, exposição virtual e concurso de fotografia, entre os meses de agosto e setembro, em formato híbrido, ou seja, virtual e presencial. As inscrições para os cursos começam nesta segunda-feira (16) e seguem até 25 de agosto, pela internet. Cada aluno receberá uma bolsa de R$ 400.
Entre os cursos oferecidos, estão "Fotografia: Retratos Cotidianos", divididas entre Luara Monteiro e Thaís Gobbo; "Transmissão Ao Vivo", com Leonardo Almenara e "Elaboração e Gestão de Projetos Culturais Periféricos", com Ursula Dart.
As oficinas começam pelo município da Serra, entre 30 de agosto e 8 de setembro. Depois, é a vez de Cariacica, de 6 a 11 de setembro. Fechando, entre 13 e 18 do mesmo mês, as oficinas acontecem em Vitória (veja a lista no serviço abaixo).
Cada atividade de formação contará com 10 alunos, com 50% das vagas reservadas para mulheres. Uma turma será destinada exclusivamente para pessoas trans, em uma parceria com a Associação GOLD. Para se inscrever, é preciso ter, no mínimo, 18 anos e residir em um dos três municípios (Cariacica, Serra ou Vitória). Não é necessário ter experiencia prévia.
Como já citado, cada participante receberá uma bolsa de estudos no valor de R$ 400, paga em duas vezes: uma no primeiro dia de aula e a segunda no encerramento da oficina. O total investido será de R$ 48 mil, distribuídos em recursos voltados para a educação e formação cultural.
"O '27º FCV - Cultura Solidária' é um projeto que fortalece um importante braço do Festival de Cinema de Vitória: os laboratórios de formação. Com o patrocínio do Instituto Cultural Vale, vamos viabilizar ferramentas educacionais que promovem a reinserção através das cadeias produtivas da cultura”, adianta Lucia Caus, diretora do Festival de Vitória.
CONCURSOS
Além dos cursos de formação, o "Cultura Solidária" promove um concurso e uma exposição fotográfica. Os alunos presentes na oficina "Retratos Cotidianos" participarão de um concurso de fotografia (com regras a serem divulgadas futuramente). Além disso, as imagens produzidas pelos oficineiros farão parte do ciclo "Virtuais", seis exposições simultâneas que acontecem entre os dias 20 e 24 de setembro (também com formato a decidir).
Para encerrar a programação cultural, em 25 de setembro, acontece o "Festival Cultura Solidária". Na programação, será exibido um recorte da mostra "Mulheres no Cinema" (exibida recentemente), que apresenta produções dirigidas por realizadoras de várias partes do Brasil.
Na ocasião, serão entregues os prêmios para os vencedores do concurso de fotografia. As seis melhores fotos, escolhidas por meio de votação popular, ganharão um Celular Motorola One Fusion 128GB.
27º FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA - CULTURA SOLIDÁRIA
OFICINAS
- INSCRIÇÕES: de segunda (16) a 25 de agosto, gratuitamente, pela internet
- PARTICIPAÇÃO: podem participar, moradores de Vitória, Serra e Cariacica, maiores de 18 anos. Não é preciso ter experiência prévia. Cada oficineiro receberá uma bolsa de R$ 400. Ao todo, serão dez vagas em cada oficina. As aulas têm início em 30 de agosto
- SERRA
- Oficinas de Fotografia: Retratos Cotidianos, com Luara Monteiro e Thaís Gobbo
- De 30 de agosto a 3 de setembro, de segunda a sexta, das 19h às 20h
- Local: Centro Cultural Eliziário Rangel. Rua Humberto de Campos, São Diogo I, Serra
- 4 de setembro
- "Passeio Fotográfico". Sábado, das 14 às 16 horas
- Oficina de Transmissão ao Vivo, com Léo Almenara
- De 30 de agosto a 3 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 19h às 21 horas
- Local: transmissão virtual (com link a ser divulgado futuramente)
- Oficina de Elaboração e Gestão de Projetos Culturais Periféricos, com Ursula Dart
- De 30 de agosto a 3 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 19h às 21 horas
- Local: Centro Cultural Eliziário Rangel. Rua Humberto de Campos, São Diogo I, Serra
- CARIACICA
- Oficinas de Fotografia: Retratos Cotidianos, com Luara Monteiro e Thaís Gobbo
- De 6 a 10 de setembro. Segunda a sexta-feira, das 19h às 21 horas
- Local: Escola Preparatec. Av: Expedito Garcia 123, Terceiro Andar, Campo Grande
- 11 de setembro
- "Passeio Fotográfico". Sábado, com horário e local a definir
- Oficina de Transmissão ao Vivo, com Léo Almenara
- De 6 a 10 de setembro. Segunda a sexta-feira, das 19h às 21 horas
- Local: transmissão virtual (com link a ser divulgado futuramente)
- Oficina de Elaboração e Gestão de Projetos Culturais Periféricos, com Ursula Dart
- De 6 a 10 de setembro. Segunda a sexta-feira, das 19h às 21 horas
- Local: Escola Preparatec
- VITÓRIA
- Oficinas de Fotografia: Retratos Cotidianos, com Thaís Gobbo (somente para pessoas Trans)
- De 13 a 17 de setembro. Segunda a sexta-feira, das 14h às 16 horas
- Local: Associação GOLD: Grupo Orgulho, Liberdade e Dignidade. Av. Pres. Florentino Ávidos, 502, Sala 202, Centro, Vitória
- Passeio Fotográfico. 18 de Setembro
- Sábado, das 14 às 16 horas
- Local: partindo da Associação GOLD: Grupo Orgulho, Liberdade e Dignidade
- Oficinas de Fotografia: Retratos Cotidianos, com Luara Monteiro
- De 13 a 17 de setembro. Segunda a sexta-feira, das 14h às 16 horas
- Local: Galpão Produções. Rua Professora Maria Cândida da Silva, 115, Bairro República, Vitória
- Passeio Fotográfico. 18 de setembro
- Sábado, das 14 às 16 horas, partido da Galpão Produções
- Oficina de Transmissão ao Vivo, com Léo Almenara
- De 13 a 17 de setembro. Segunda a sexta-feira, das 19 às 21 horas
- Local: transmissão virtual (com link a ser divulgado futuramente)
- Oficina de Elaboração e Gestão de Projetos Culturais Periféricos, com Ursula Dart
- De 13 a 17 de setembro. Segunda a sexta-feira, das 19h às 21 horas
- Local: Galpão Produções