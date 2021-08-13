Sesc Glória seleciona artistas e grupos e oferece cachê de até R$ 3 mil

O Centro Cultural Sesc Glória voltou a receber público e apresentações neste mês de agosto Crédito: Divulgação/Sesc

O Centro Cultural Sesc Glória (CCSG) está selecionando espetáculos nas áreas de teatro, dança, circo e música para apresentações em seus teatros através dos projetos Cena Local 2021 e Cena Musical 2021. O chamado visa levantar um cadastro dos interessados para preencherem os espaços de apresentação dos teatros Glória e Virgínia Tamanini entre setembro e dezembro deste ano, mas com possibilidade de extensão.

Os selecionados a se apresentarem no Teatro Glória receberão cachê no valor de R$ 3 mil, mais 50% do valor arrecadado na bilheteria, caso contabilize um público mínimo de 100 pessoas por dia. Já os que se apresentarem no Teatro Virgínia Tamanini receberão cachê de R$ 1,5 mil (teatro, dança e circo) ou R$ 2 mil (música), sem divisão de bilheteria. Vale lembrar que, no período de pandemia, a ocupação dos teatros está reduzida em 50%.

O credenciamento de propostas deverá se feito por meio de formulários na internet - o Cena Local 2021 está aqui e o Cena Musical aqui . Segundo a coordenadora de cultura do Sesc Glória, Rita Sarmento, o prazo de inscrições se estende sem um limite para ter a inclusão de mais artistas que estão sendo projetados neste período de pandemia.

"Preferimos não fazer o edital, com início meio e fim, porque queremos deixar o cadastro em aberto. Deixamos o cadastro em aberto até mesmo para produção do projeto no ano que vem. Não vamos poder contemplar todos os artistas este ano, já que estamos no segundo semestre, mas, provavelmente, a gente vai aproveitar estes artistas inscritos", conta.

As propostas serão analisadas por técnicos do Programa Cultura do Sesc para compor a programação de acordo as diretrizes da Política Cultural. As proponentes vencedoras serão informados por e-mail com até 30 dias de antecedência da data de sua apresentação no projeto. As demais propostas ficarão salvas em nossa base de dados para futuro contrato.