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Oportunidade

Sesc Glória seleciona artistas e grupos e oferece cachê de até R$ 3 mil

Com reabertura do espaço neste mês, apresentações devem acontecer de setembro a dezembro. Inscrições seguem sem limite de prazo

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 16:48

Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

13 ago 2021 às 16:48
O Centro Cultural Sesc Glória estava com as atividades paralizadas desde o início da pandemia da Covid-19
O Centro Cultural Sesc Glória voltou a receber público e apresentações neste mês de agosto Crédito: Divulgação/Sesc
O Centro Cultural Sesc Glória (CCSG) está selecionando espetáculos nas áreas de teatro, dança, circo e música para apresentações em seus teatros através dos projetos Cena Local 2021 e Cena Musical 2021. O chamado visa levantar um cadastro dos interessados para preencherem os espaços de apresentação dos teatros Glória e Virgínia Tamanini entre setembro e dezembro deste ano, mas com possibilidade de extensão.
Os selecionados a se apresentarem no Teatro Glória receberão cachê no valor de R$ 3 mil, mais 50% do valor arrecadado na bilheteria, caso contabilize um público mínimo de 100 pessoas por dia. Já os que se apresentarem no Teatro Virgínia Tamanini receberão cachê de R$ 1,5 mil (teatro, dança e circo) ou R$ 2 mil (música), sem divisão de bilheteria. Vale lembrar que, no período de pandemia, a ocupação dos teatros está reduzida em 50%.
O credenciamento de propostas deverá se feito por meio de formulários na internet - o Cena Local 2021 está aqui e o Cena Musical aqui. Segundo a coordenadora de cultura do Sesc Glória, Rita Sarmento, o prazo de inscrições se estende sem um limite para ter a inclusão de mais artistas que estão sendo projetados neste período de pandemia.
"Preferimos não fazer o edital, com início meio e fim, porque queremos deixar o cadastro em aberto. Deixamos o cadastro em aberto até mesmo para produção do projeto no ano que vem. Não vamos poder contemplar todos os artistas este ano, já que estamos no segundo semestre, mas, provavelmente, a gente vai aproveitar estes artistas inscritos", conta.
As propostas serão analisadas por técnicos do Programa Cultura do Sesc para compor a programação de acordo as diretrizes da Política Cultural. As proponentes vencedoras serão informados por e-mail com até 30 dias de antecedência da data de sua apresentação no projeto. As demais propostas ficarão salvas em nossa base de dados para futuro contrato.
Segundo o Sesc, "os projetos pretendem divulgar a produção artística e musical capixaba, estimular a qualificação e a profissionalização dos artistas/grupos/músicos, oferecendo espaços equipados e dando a oportunidade ao público de apreciar o que é produzido nas Artes Cênicas e Música do Espírito Santo".

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