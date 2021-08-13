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Cultura

Fundação ArcelorMittal lança 1° edital no valor de R$ 6 milhões

O edital abrange projetos de teatro, circo, musicais, dança e música voltados para a formação de público infantil

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 14:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2021 às 14:17
Peça
Peça "O Mágico de Oz", da Cyntilante Produções Crédito: Guto Muniz/Divulgação
Atenção, artistas e produtoras que buscam patrocínio para emplacar suas produções. A Fundação ArcelorMittal amplia a abrangência do programa Diversão em Cena e abre inscrições para o seu primeiro edital de seleção de projetos no valor de R$ 6 milhões.
Agora, o programa vai contemplar propostas nas áreas de teatro, música, musicais, circo e dança, além de projetos com linguagens inovadoras, para compor a programação de 2022. Vale lembrar que a iniciativa é dedicada à formação do público infantil em todo o território nacional.
Os recursos serão divididos em duas categorias: Circulação de espetáculos já montados, com limite de R$ 500 mil por projeto selecionado, e Circulação de espetáculos inéditos, com limite de R$ 800 mil por projeto.
As inscrições são gratuitas e estão abertas no site www.famb.org.br até o dia 12 de setembro. Podem se inscrever Pessoas Jurídicas de todo o território nacional que tenham projetos aprovados na Lei Federal de Incentivo à Cultura. Os resultados da seleção serão divulgados até 20 de outubro no próprio site.
Os recursos dos patrocínios aos projetos selecionados no edital serão efetivados ainda em 2021, e os projetos deverão ser realizados no período de 24 meses a partir da assinatura do contrato. "Os projetos selecionados farão parte da programação do ano que vem do Diversão em Cena ArcelorMittal, considerado a maior iniciativa de formação de público para teatro infantil no país", explica a gerente de Comunicação e Relações Institucionais da ArcelorMittal Tubarão, Jennifer Coronel.
A gerente acrescentou que o programa estreou em Vitória em 2019 e, em 2020 e 2021, foi realizado de forma digital devido à pandemia. Em 2022, ele retornará presencialmente.
Para Herik Marques, diretor-superintendente da Fundação ArcelorMittal, a intenção é que o edital permita o aumento da base de projetos, atraia empreendedores que ainda não atuaram como parceiros e atinja novos públicos.
"Em 2021, o Diversão em Cena completa 11 anos e se consolida como o maior formador de público para o teatro infantil por causa da capilaridade, continuidade e qualidade da sua programação. Além disso, marca a retomada da ArcelorMittal como incentivadora por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura", aponta.

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DIVERSÃO EM CENA

Considerado o maior programa de formação de público para teatro infantil no Brasil, o Diversão em Cena ArcelorMittal já apresentou mais de 1,3 mil espetáculos teatrais e para um público de mais de 600 mil espectadores nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro e Espírito Santo.
O programa é viabilizado por meio das Leis de Incentivo à Cultura Federal e Estadual de Minas Gerais. O Diversão em Cena oferece uma seleção de produções teatrais de qualidade que são disponibilizadas de maneira gratuita ou a preços populares em teatros, escolas e praças públicas.
Em 2020, em função da pandemia da Covid-19, a programação foi ofertada pelas plataformas virtuais do programa, no Facebook e Youtube, atingindo a 200 mil pessoas. Já a edição de 2021 inaugurou o formato drive-in em Barra Mansa e Resende (RJ). Trata-se de uma alternativa que promove uma experiência presencial e segura, sendo capaz de garantir o acesso a comunidade a espetáculos gratuitos e de alta qualidade.

SERVIÇO

  • Edital Nacional Diversão em Cena ArcelorMittal
  • Inscrições até 12 de setembro
  • Edital e formulário no site www.famb.org.br/

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